« Grizzly », le nouveau roman de Nan Aurousseau

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Avec « Grizzly », son nouveau roman, Nan Aurousseau, nous livre un huis clos glaçant et riche en suspense. Le ton est donné dès la page de couverture où l’on voit une énorme tête de grizzly, la gueule grande ouverte et la fourrure perlée de neige. Nous sommes dans le grand Nord canadien. Après des années de galère, Dan et Jon, deux vieux potes, ont décidé de s’associer. Depuis un camp installé en haute altitude dans les Rocheuses, ils proposent aux touristes des randonnées. Un client bourré aux as décide de faire un selfie avec un énorme grizzly. Mais l’animal le tue. Et voilà que Dan se retrouve avec un cadavre sur les bras. La tension monte d’un cran lorsqu’une terrible tempête de neige se lève. Dan décide de se débarrasser du corps tout en gardant la montre précieuse qui orne le poignet du client décédé. Puis le trappeur regagne le chalet. Deux flics dont une femme, intrigués par la disparition du touriste, vont débarquer. Ils seront condamnés à rester sur place au vu de la tempête qui s’abat. Commence alors un incroyable huis clos qui va plonger ces quatre personnages hauts en couleur dans un engrenage fatal.



Nan Aurousseau joue habilement avec les codes du roman noir et nous livre un roman drôle et diablement efficace où les destins de tous les protagonistes basculent suite aux événements qui s’enchaînent tel un jeu de dominos à la suite de la mort du touriste inconscient. Une lecture jubilatoire et qui fait froid dans le dos !