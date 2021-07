Neverwinter : Sharandar – L’Episode 3 sort sur PlayStation®4 et Xbox One

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

La conclusion de l’extension Sharandar de Neverwinter, l’Épisode 3 : La Cour odieuse, est désormais disponible sur Xbox One et PlayStation®4. Cet épisode apporte une conclusion à la refonte des terres mystiques de Sharandar — découvertes en jeu lors de la toute première extension de Neverwinter : Fury of the Feywild — ainsi qu’une quantité de nouveaux contenus. Regardez la bande-annonce ci-dessous pour découvrir ce qui attend les aventuriers, dans ce final épique à la Nouvelle Sharandar sur consoles :

Dans l’Épisode 3 : La Cour odieuse, les aventuriers se rendent au Bourbier des fées noires pour enquêter sur la corruption du marais fétide par la mystérieuse magie noire de Velma la Broyeuse d’os, une fourbe Guenaude verte, et ses sœurs de la Cour odieuse. Avec des hommes-grenouilles appelés Grungs et d’agressives dryades revendiquant la zone, les aventuriers devront restaurer la paix de la région, tout en levant le voile sur le rôle de la Cour odieuse.

En plus d’une nouvelle intrigue et du nouveau contenu des épisodes précédents, ce dernier épisode apporte des éléments nouveaux, comme un combat contre un sabbat de menaçantes guenaudes issues des trois épisodes de l’extension Sharandar, de nouvelles primes, rencontres héroïques, récompenses et bien plus encore.

Neverwinter est un MMORPG d’action et d’aventure free-to-play basé sur le célèbre univers de Donjons & Dragons. Les joueurs peuvent explorer la vaste cité de Neverwinter et ses alentours, découvrant au fil de leurs péripéties l’histoire vivante de cette ville mythique des Royaumes Oubliés et la protégeant de ses nombreux ennemis. Neverwinter est disponible gratuitement sur PC, Xbox One (with Xbox Live Gold*) et PlayStation 4 (PlayStation Plus non requis) en version numérique.