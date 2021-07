Farming Simulator 22 : du gameplay lors du FARMCON 21

Partager Facebook

Cette année, Farming Simulator 22 sera le thème principal de la FarmCon, l’événement annuel de GIANTS Software qui se déroulera du 21 au 23 juillet sur sa chaîne Twitch. L’éditeur et développeur dévoilera ainsi un premier aperçu du gameplay du prochain opus de la célèbre franchise de simulation agricole.

Pendant la FarmCon, les spectateurs auront des informations de la part des développeurs, comme des fonctionnalités déjà annoncées telles que les chaînes de production, mais aussi de nouvelles mécaniques de gameplay et du contenu inédit.

Le mercredi 21 juillet sera consacré aux changements saisonniers, la carte des Etats-Unis : « Elmcreek », aux coulisses du trailer CGI et bien plus encore.

Lors du stream du jeudi 22 juillet, le gameplay de Farming Simulator 22 sera enfin dévoilé, ainsi que le moteur graphique GIANTS Engine 9 et les améliorations qu'il apporte.

Le vendredi 23 juillet, trois nouvelles cultures, de nombreuses options de personnalisation et des améliorations sonores seront présentées. De plus, un défi d'empilement de bottes de foin aura lieu, avec de vrais tracteurs.

Le samedi 24 et le dimanche 25 est réservé pour la Farming Simulator League, durant laquelle la ligue e-sport continuera avec sa troisième saison. La finale du championnat sera diffusée en direct le 25 juillet à partir de 10H sur Twitch et YouTube.

Ce n’est pas tout ! Plus de fonctionnalités et d’informations seront dévoilées.

Préparez-vous à des surprises ! Participez à des présentations, des sessions de questions-réponses, des tombolas et rejoignez des salons Discord pour échanger avec les développeurs. Cela permettra aux fans d’en apprendre davantage sur Farming Simulator 22.

« Alors que la FarmCon se rapproche, le jeu grandit de plus en plus au fil des jours en terme de fonctionnalités et d’améliorations. Nous sommes impatients à l’idée de présenter Farming Simulator 22. Les fans autour du monde devraient noter cet événement dans leur agenda, pour venir échanger avec nous : c’est la tradition de la FarmCon » rappelle le PDG de GIANTS Software, Christian Ammann.

Farming Simulator 22 sera disponible le 22 novembre 2021 sur PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4, Xbox One et Stadia.

Toutes les personnes qui précommanderont Farming Simulator 22 recevront le pack CLAAS XERION SADDLE TRAC, qui comprendra le CLAAS XERION 4200 SADDLE TRAC, ainsi que quatre machines KAWECO. De plus, selon la région, la jaquette de la version standard aura en vedettela Massey Ferguson MF 8S, la Fendt 900 Vario, la Case IH AFS Connect Magnum ou la Zetor Crystal.

Une édition collector est également disponible en précommandes uniquement sur PC en quantité limitée et comprend notamment un gyrophare. Les joueurs qui conduiront des équipements lourds pourront profiter de cette lumière orange, qui fonctionnera en simultané avec le gyrophare de votre véhicule dans le jeu. L’édition collector proposera également deux posters, 24 stickers et de nouveaux tutoriels pour le modding.