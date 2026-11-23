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Avec la sortie de Grand Theft Auto VI, les rues de Leonida regorgent de détails et de mécaniques que le jeu ne prend pas toujours le temps d’expliquer clairement. Au-delà des commandes de base, certaines manipulations discrètes permettent de gagner un temps précieux, de survivre plus facilement aux fusillades ou simplement de profiter de l’immersion. Tour d’horizon de dix raccourcis à garder sous le coude sur PS5 et Xbox.

Prendre le contrôle total de son véhicule

1. La conduite automatique

Pour traverser la carte sans garder les yeux rivés sur la route, il suffit de placer un repère sur votre destination. Maintenez ensuite la flèche du bas, activez la caméra cinématique via le bouton Options (PS5) ou Menu (Xbox), puis maintenez Rond ou B pour laisser le véhicule suivre l’itinéraire tout seul.

2. Le GPS express

Inutile de casser le rythme en passant systématiquement par le menu pause pour tracer un itinéraire. En maintenant la flèche du bas, vous pouvez poser un repère directement sans avoir à ouvrir la carte complète.

3. Le menu rapide du véhicule

Une pression prolongée sur la flèche de gauche ouvre un menu dédié à votre voiture. C’est le moyen le plus direct de gérer les vitres, les phares, la radio et les autres options de confort sans fouiller dans les menus généraux.

4. Redresser une voiture retournée

Un accident est vite arrivé lors d’une course-poursuite. Si votre véhicule se retrouve coincé sur le côté, cliquez sur le stick gauche (L3 ou LS) tout en maintenant Carré ou X pour tenter de le remettre sur ses roues.

5. Garder le moteur allumé en sortant

Pour préparer une fuite rapide après un braquage ou un arrêt minute, appuyez deux fois rapidement sur Triangle (PS5) ou Y (Xbox) au moment de quitter le véhicule. Le moteur continuera de tourner, prêt à repartir au quart de tour.

Survivre sur la route et en plein chaos

6. Le coup de portière et le coup de pied à moto

En pleine poursuite, votre véhicule reste une arme. En roulant en voiture, une pression sur Carré ou X permet de donner un coup de portière pour déstabiliser un adversaire proche. Sur un deux-roues, la même commande déclenche un coup de pied latéral.

7. Se baisser derrière le volant

Lorsque les balles commencent à fuser autour de votre habitacle, maintenez Rond ou B tout en conduisant. Votre personnage se baissera sous le niveau des vitres, réduisant nettement les risques de prendre un tir critique.

8. Activer le mode Focus

Pour reprendre l’avantage dans une situation tendue, cliquez simultanément sur les deux sticks analogiques (L3 + R3 sur PS5, LS + RS sur Xbox). Cette commande active le Focus et ralentit brièvement le temps pour ajuster vos actions.

Immersion et exploration dans les rues de Leonida

9. Scanner les véhicules environnants

Si vous cherchez un modèle précis ou souhaitez obtenir des informations sur une voiture, maintenez la flèche du haut pour lancer l’outil dédié (WAiNK), puis appuyez sur R1 ou RB afin d’analyser le véhicule ciblé.

10. S’asseoir ou s’adosser n’importe où

Rockstar mise plus que jamais sur le souci du détail. Lorsque vous vous déplacez à pied, maintenez simplement Rond ou B près d’un rebord, d’un banc ou d’un mur pour faire asseoir ou adosser votre personnage et profiter de l’ambiance de la ville.

Ces quelques raccourcis suffisent à fluidifier nettement l’expérience, que vous soyez en pleine mission ou simplement en train d’explorer.