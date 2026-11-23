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Après un premier tour d’horizon des commandes méconnues de Grand Theft Auto VI, il est temps d’aller encore plus loin. L’État de Leonida regorge de petites mécaniques discrètes, de raccourcis d’ergonomie et de détails d’immersion que le jeu laisse aux joueurs le soin de découvrir par eux-mêmes. Voici une nouvelle salve d’astuces, garanties sans aucun spoil sur le scénario, pour affiner votre maîtrise du jeu sur PS5 et Xbox.

Sur la route et sur l’eau : les détails qui changent tout

1. Gérer les clignotants, les warnings et les vitres

Si vous aimez conduire proprement entre deux braquages, une simple pression sur la flèche gauche ou droite active vos clignotants. Pour aller plus loin, ouvrez la roue de la radio et poussez le stick droit vers le haut : vous accéderez directement aux options rapides comme les feux de détresse ou la fermeture des vitres.

2. Laisser la portière ouverte pour une fuite express

Nous avions déjà vu que le double-clic sur Triangle (PS5) ou Y (Xbox) permettait de laisser le moteur allumé en descendant. En ajoutant un troisième appui rapide sur la même touche juste avant que votre personnage ne referme la portière, celle-ci reste grande ouverte. Un gain de temps précieux pour repartir au quart de tour.

3. Activer le pilote automatique en bateau

La mécanique du moteur laissé allumé ne se limite pas à l’asphalte. En mer ou sur les canaux, un double-clic sur Triangle ou Y vous permet de lâcher la barre et de circuler librement sur le pont pendant que votre embarcation continue sa course en ligne droite.

4. Pousser manuellement un véhicule coincé

Un créneau raté ou un bateau échoué sur un banc de sable ne signifie plus forcément qu’il faut abandonner son moyen de transport. En vous approchant à pied de l’avant ou de l’arrière d’un véhicule bloqué, vous pouvez désormais le pousser manuellement pour le dégager.

5. Déclencher le « Road Rage » et écouter des podcasts

Pour pimenter vos trajets en ville, un double-clic sur le stick droit (R3 ou RS) près d’autres automobilistes permet d’insulter les conducteurs autour de vous. Et si la musique ne vous suffit plus sur les longues lignes droites, ouvrez la roue de la radio et poussez le stick droit vers le bas pour basculer sur la sélection de podcasts.

Immersion et vie quotidienne à pied

6. Caresser les animaux pour recharger le Focus

Sans arme équipée, maintenez L2 (PS5) ou LT (Xbox) face à un chien ou un chat pour le féliciter et le caresser. Au-delà du simple souci du détail, cette interaction recharge votre jauge de Focus et améliore votre profil de bonne conduite.

7. Jeter ses déchets dans les poubelles

Après avoir consommé un snack ou une boisson pour remonter votre santé, gardez un œil sur les poubelles environnantes. Interagir avec elles pour jeter votre emballage vous octroie un petit bonus de Focus ainsi qu’un point de bonne conduite.

8. Ajuster son couvre-chef et prendre la pose

En maintenant L1 ou LB pour ouvrir la roue d’équipement, utilisez la croix directionnelle afin de modifier la manière dont votre personnage porte sa casquette ou son chapeau. Et pour profiter du panorama, un simple clic sur le stick gauche (L3 ou LS) près d’un garde-corps vous permet de vous appuyer naturellement sur la rambarde.

9. S’entraîner en duo à la salle de sport

Inutile de répéter les mêmes séances de musculation deux fois. En vous rendant à la salle de sport avec les deux personnages simultanément, leurs statistiques progressent en même temps, ce qui optimise grandement votre temps libre.

Survie, argent et confort de jeu

10. Stocker une tenue de rechange dans le coffre

Avant de vous lancer dans une activité risquée, pensez à placer des vêtements différents dans le coffre de votre voiture. Pouvoir changer d’apparence à la volée, sans avoir à entrer dans une boutique, facilite grandement la tâche lorsqu’il s’agit de semer la police.

11. Repérer les véhicules équipés d’un traceur

Si vous empruntez une voiture dans la rue, jetez un œil en bas à gauche de l’écran, près des jauges de carburant et d’état du moteur. La présence d’une petite icône rouge signale un traceur : abandonnez le véhicule rapidement, car les forces de l’ordre vous localiseront dès que vous ralentirez.

12. Sécuriser son liquide avec l’application BuckMe

Chaque personnage peut transporter jusqu’à 20 000 $ en espèces sur lui, mais garder une telle somme en poche reste risqué. Pensez à utiliser l’application BuckMe et son outil ATM Finder sur votre smartphone pour repérer un distributeur et placer votre argent en sécurité.

13. Faire rapatrier sa voiture via Scooter Bros

Si votre véhicule personnel est resté garé à l’autre bout de la carte, pas besoin de traverser tout Leonida à pied ou en voiture volée. L’application Scooter Bros sur votre téléphone permet de vous faire livrer votre véhicule directement à proximité contre une modique somme.

14. Exploiter le Focus non létal et l’onglet Rappels

En mode Focus, les zones non vitales (bras et jambes) apparaissent en jaune : un « X » jaune confirme qu’une cible est neutralisée sans être tuée, contrairement au « X » rouge d’une élimination classique. Côté organisation, appuyez sur Carré ou X lorsque votre smartphone est ouvert pour consulter directement l’onglet Rappels et ne manquer aucun message important.

15. Ajuster la vitesse de marche et le schéma de commandes

Si vous trouvez les déplacements à pied un peu lents, faites un tour dans Paramètres > Jeu > Déplacement pour augmenter la vitesse de marche et de course. De même, si le sprint attribué au stick gauche (L3 / LS) vous déroute, l’onglet Schéma de commandes permet de revenir au mode Classique avec la course sur Croix ou A.

Entre ces réglages de confort et ces petits réflexes de survie, vous avez désormais toutes les cartes en main pour arpenter Leonida avec une longueur d’avance. Il ne reste plus qu’à tester ces mécaniques en jeu et à garder l’œil ouvert : Rockstar a certainement encore quelques secrets bien cachés.