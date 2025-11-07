GTA 6 : Rockstar repousse à novembre 2026 la sortie du jeu le plus attendu de la décennie

Le jeu vidéo le plus attendu du monde se fait encore désirer. Rockstar Games repousse la sortie de GTA 6 au 19 novembre 2026, invoquant la nécessité d’un surcroît de finition. Une décision fidèle à la tradition du studio écossais, connu pour son perfectionnisme et ses lancements soigneusement calibrés.

Treize ans après GTA V, la saga vidéoludique la plus emblématique de son temps prendra encore un peu de retard. Le studio Rockstar Games a annoncé que Grand Theft Auto VI, initialement prévu pour le 26 mai 2026, ne paraîtra finalement que le 19 novembre 2026. Une décision qui prolonge l’attente des fans, mais qui s’inscrit dans la tradition d’un développeur réputé pour son exigence et ses délais de finition.

Un report officialisé par un communiqué sobre mais attendu

C’est par le biais d’un communiqué officiel que le studio écossais a confirmé la rumeur persistante d’un nouveau report.

« Grand Theft Auto VI sortira désormais le jeudi 19 novembre 2026. Nous sommes désolés d’ajouter encore un peu de temps à ce qui est déjà une longue attente, mais ces mois supplémentaires nous permettront d’achever le jeu avec le niveau de finition que nous espérons et que vous méritez », a déclaré Rockstar Games.

Le studio invoque ainsi un besoin de “polish”, cette ultime phase de perfectionnement où les équipes peaufinent chaque détail, une signature historique du créateur de la franchise.

Une habitude bien ancrée chez Rockstar Games

Ce décalage n’a rien d’inhabituel pour l’entreprise fondée à Édimbourg. Ses productions phares sont souvent synonymes de reports successifs, reflet d’un perfectionnisme assumé.

Red Dead Redemption 2, par exemple, devait paraître à l’automne 2017 avant d’être repoussé d’un an, pour finalement sortir en 2018 et devenir un succès critique et commercial mondial.

L’histoire semble se répéter pour GTA 6, dont la première fenêtre de sortie, annoncée en 2023, visait 2025 avant d’être déplacée à mai 2026, puis désormais à novembre de la même année.

Rockstar n’a pas évoqué de lien entre ce nouveau calendrier et les turbulences internes qui ont récemment agité l’entreprise, fuites de données, tensions sociales et restructurations, préférant insister sur la qualité artistique et technique du produit final.

Une sortie d’abord réservée aux consoles

La nouvelle échéance du 19 novembre 2026 ne concerne que les versions consoles du titre. Comme souvent avec Rockstar, la version PC suivra ultérieurement, sans date précisée pour l’instant.

Un événement culturel mondial en préparation

Derrière cette attente prolongée se profile un phénomène planétaire.

Treize ans après la sortie de GTA V, vendu à plus de 220 millions d’exemplaires et devenu l’un des produits culturels les plus lucratifs de l’histoire, toutes industries confondues, GTA VI s’annonce déjà comme un raz-de-marée médiatique et économique.

Certains analystes estiment qu’il pourrait surpasser son prédécesseur tant en ventes qu’en retombées culturelles, consolidant la position de son éditeur Take-Two Interactive comme l’un des géants de l’industrie du divertissement.

Le 19 novembre 2026 pourrait bien entrer dans l’histoire comme le jour où le monde du jeu vidéo s’est arrêté de tourner : des millions de joueurs du monde entier s’y plongeront, manette en main, congé posé, pour découvrir la nouvelle épopée urbaine imaginée par Rockstar.

Vice City, retour au soleil de la délinquance

Dans ce sixième opus, le joueur incarnera Jason et Lucia, un couple de petits braqueurs pris dans l’engrenage du crime organisé.

Leur périple se déroulera dans l’État fictif de Leonida, version satirique de la Floride, dont le cœur vibrant sera Vice City, pastiche flamboyant de Miami.

Fidèle à l’ADN de la série, le monde ouvert s’annonce vaste, vivant et corrosif, reflet caricatural mais fascinant de la société contemporaine.

Un retard stratégique au service de l’excellence

Au-delà de la déception légitime des fans, ce nouveau délai témoigne surtout de la volonté de Rockstar de préserver sa réputation d’excellence technique et narrative.

Chaque épisode de Grand Theft Auto a redéfini les standards de son époque, et le studio entend manifestement que GTA VI n’échappe pas à cette règle.