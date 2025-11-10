« Friedas Fall » : quand une mère tue son enfant

En 1904, Frieda Keller, une couturière saint-galloise désargentée de vingt-cinq ans, tue son fils de cinq ans, fruit d’un viol par son patron. Au cours d’un procès spectaculaire, la question se pose de savoir quelle est la part de sacrifice de la coupable. Une affaire profonde et vraie qui marque les débuts du mouvement politique pour l’égalité et les droits des femmes en Suisse.

Véritable chef d’œuvre, ce film suisse sur un infanticide est basé sur des faits réels. Il met sur le banc des accusés la société et le système judiciaire de l’époque. Porté par Julia Buchmann qui se révèle exceptionnelle dans le rôle de Frieda Keller, « Friedas Fall » est un drame bouleversant et remuant sur les violences faites aux femmes et les rapports de force.

DVD 

Friedas Fall

Un film de : Maria Brendle

Avec: Julia Buchmann, Stefan Merkim, Rachel Braunschweig

Durée: 107 min.

Langue : suisse allemand

Sous-titres : français, allemand, anglais

Format écran : 16/9

