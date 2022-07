Guild Wars 2 : Chaos Mécanique est disponible

Partager Facebook

L’histoire de l’adversaire le plus malfaisant de Guild Wars 2 fait aujourd’hui son retour en jeu, avec la sortie de l’épisode 3 de la saison 1 du Monde Vivant. Dans cet épisode intitulé Chaos Mécanique, les joueurs auront l’occasion d’affronter Scarlet Bruyère, la Sylvari qui finira par causer la destruction de l’Arche du Lion, un événement qui résonne encore dans l’histoire du jeu.

Comme les autres épisodes de la saison 1 qui ont été publiés cette année, Chaos Mécanique va rassembler la majorité de l’expérience originale de 2013 en un épisode narratif, tout en y ajoutant de nouvelles récompenses, comme les grèves de factionnaire mécanique et la lame-louve du champion du Pavillon, une épée modélisée d’après les chevaliers mécaniques du Jubilé de la Reine.

La version du jeu qui accompagne cet épisode offre également des mises à jour gratuites à certains des combats de boss de monde des zones fondamentales de Guild Wars 2. La conception des combats classiques de la grande guivre de la jungle, du béhémoth des ombres, du chef chamane de Svanir et de l’élémentaire de feu sera mise à jour, pour que ces événements soient à la hauteur des standards actuels d’ArenaNet. De plus, le modèle de certains de ces boss recevra des améliorations visuelles. Pour en savoir plus, rendez-vous sur le site officiel de Guild Wars 2.

La saison 1 a marqué le début du contenu épisodique du Monde Vivant, il y a près de neuf ans. Après la sortie de Guild Wars 2, la saison 1, à l’origine pensée comme une histoire et des événements de jeu temporaires, a présenté aux joueurs un grand nombre de personnages qui allaient représenter les fondations des Gardiens de l’Éternité au cours des quelques années suivantes, et commencer l’histoire des dragons ancestraux, qui a pris fin dans la récente extension, End of Dragons. Pour la toute première fois, l’intégralité de l’histoire chronologique de Guild Wars 2 va enfin être jouable du début à la fin.

Davantage d’épisodes gratuits pour tous les joueurs arriveront dans le jeu au cours du reste de l’année 2022.

Guild Wars 2 est disponible en téléchargement gratuit.