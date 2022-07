Champions of Chaos arrive dans Total War: WARHAMMER III

Partager Facebook

Champions of Chaos, le dernier DLC en date de Total War™: WARHAMMER III®, sortira le 23 août prochain. Digne des plus grands champions, ce pack de seigneurs inclut cette fois quatre nouveaux Seigneurs légendaires des Guerriers du Chaos au lieu de deux. Chacun d’entre eux répond aux ordres de l’un des Dieux du Chaos et de la Ruine. Prenez part à des campagnes dévastatrices et découvrez des mécaniques de jeu inédites et plus de cinquante nouvelles unités. Profitez également de contenus gratuits tels que la campagne d’envergure mondiale Empires Immortels.

Quatre nouveaux Seigneurs légendaires du Chaos :

Les Champions du Chaos ont gravi les échelons grâce à des actions plus innommables les unes que les autres jusqu’à devenir les serviteurs privilégiés des Dieux Sombres. Le premier d’entre eux n’est autre qu’Azazel, Prince de la Damnation. Véritable fléau de l’humanité depuis des temps immémoriaux, il a acquis une solide réputation auprès de Slaanesh, Dieu du Chaos de l’excès et de l’hédonisme, grâce à sa dévotion sans faille et à sa débauche perpétuelle.

Une nouvelle expérience de campagne :

Au cœur de l’ancienne ville et arène de Zanbaijin, les serviteurs des Dieux du Chaos s’affrontent depuis des millénaires. L’Autel des Batailles, quant à lui, renferme à jamais les âmes damnées de ceux tombés au combat. En tant que Champion du Chaos, survivez aux bains de sang et accomplissez vos rituels si vous voulez prouver votre valeur à votre maître et espérer ainsi accéder à un grand pouvoir.

Plus de cinquante nouvelles unités :

Lors de leurs combats sanglants, les champions sont toujours accompagnés de leurs unités, parmi lesquelles : l’Autel de Guerre du Chaos qui sait récompenser les sacrifices à leur juste valeur, les Chevaliers du Chaos qui avancent en bloc, déchiquetant de leurs pointes et de leurs lames les rangs ennemis, et enfin les Élus, un groupe invulnérable de massacreurs d’élite formant le cercle intérieur des troupes de leur seigneur.

Contenu gratuit :

La nouvelle campagne à grande échelle Empires Immortels est disponible gratuitement pour les détenteurs des trois jeux Total War: WARHAMMER. Lancée sous forme de bêta en même temps que Champions of Chaos, elle regroupe des régions, des Seigneurs légendaires, des unités militaires et plein d’autres éléments de la trilogie en un seul mode grandiose qui s’étend à travers les vastes contrées du monde de Warhammer.

Du sang pour le Dieu du Sang III :

Ce pack d’effets gores ajoute plusieurs séquences d’animations destinées aux adultes dans Total War: WARHAMMER III. Il comporte notamment des giclées de sang, des démembrements, des éléments d’interface sanguinolents, des événements de campagne pour encore plus de carnage lors des batailles et bien plus. Il sera gratuit pour les détenteurs des packs Du sang pour le Dieu du Sang I et II.