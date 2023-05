Guild Wars 2 : la dernière mise à jour « Dans les profondeurs » est disponible

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

ArenaNet a annoncé que la deuxième et dernière mise à jour gratuite pour les joueurs possédant End of Dragons sortira le mardi 23 mai. Intitulée « Dans les profondeurs », cette histoire mettra les joueurs au défi de s’extirper des profondeurs ténébreuses de la Fosse de Gyala et, avec l’aide de la Confrérie de Jade et d’un matériel militaire conséquent, de vaincre une bonne fois pour toutes le voyageur vorace que la mise à jour de février a déterré. En plus de cette nouvelle conclusion au méta-événement qui englobe la carte de la Fosse de Gyala, la mise à jour inclura de nouvelles récompenses, dont un nouvel ensemble d’armure des forces spéciales, la masse foreuse à main de minage, le marteau broyeur de néphrite Xunlai, une miniature de phénix et bien plus encore.

Après avoir enquêté sur d’étranges rumeurs concernant une opération minière de la Confrérie de Jade, le commandant et ses alliés mettent au jour la source des incidents insolites de la mine. Un démon retors, trouvé dans les profondeurs de la mine, exploite son influence malveillante pour tourmenter ses victimes en manipulant leurs souvenirs les plus vulnérables. Armés de ce savoir, ainsi que d’une invention conçue pour exploiter l’énergie émotionnelle, le commandant et ses alliés doivent littéralement et symboliquement affronter leurs démons afin de reprendre le contrôle des profondeurs.

Pour accompagner la conclusion de cette histoire, la mise à jour ajoute également de nouvelles activités en Cantha dans les cartes de End of Dragons, dont de nouvelles aventures, comme les défis de collection en mode drone de jade, le tir sur cible à dos de tortue de siège et les courses d’esquif. De nouveaux événements d’embuscade feront également leur apparition, tandis que les terribles onis pourchassent les joueurs à travers Cantha.