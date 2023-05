La dernière mise à jour post-lancement de WILD HEARTS est disponible

Partager Facebook

Une nouvelle espèce de Kemono débordante de fil céleste débarque, le Sève-Perfide surpuissant. Les joueurs devront réussir à esquiver ses jets de sève et de pollen pour gagner de nouvelles armes, un ensemble d’armure et un ornement spécial fabriqués à partir de ses matériaux. Après avoir terminé la quête principale, ils débloqueront la nouvelle histoire secondaire « Surpuissante terreur d’ambre » pour encore plus d’action.

La mise à jour propose également une nouvelle quête d’épreuve au cours de laquelle les joueurs affronteront des Kemonos avec une armure prédéfinie pour tester différentes armes et gagner des récompenses qui leur permettront d’éliminer rapidement leurs cibles. De plus, le système de dépassement de limite permettra d’améliorer la puissance des attributs et la résistance des armes et armures. Par ailleurs, les armes pourront avoir une troisième compétence inhérente. D’importantes optimisations des performances et des corrections de bugs sont également prévues pour améliorer l’expérience de jeu globale.

WILD HEARTS est disponible sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC via EA app, Steam et l’Epic Games Store.