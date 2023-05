La synchronisation de l’iPhone pour Windows 11 est disponible

Partager Facebook

Microsoft vient d’annoncer que la prise en charge de l’iPhone dans son app Phone Link est désormais disponible pour tous les utilisateurs Windows 11. Annoncée en février dernier, la fonctionnalité du géant américain permet la synchronisation des appels, des contacts et des messages, y compris un support limité de iMessage, entre un iPhone et un PC.

Phone Link existe, sous différents noms, pour les appareils Android depuis 2015, mais c’est aujourd’hui la toute première fois qu’elle prend en charge les smartphones de la marque à la pomme. La firme de Redmond avait mis en place un lancement par phases, en commençant par certains testeurs Windows Insider à la fin du mois de février. Ensuite, l’entreprise avait proposé une disponibilité générale le mois dernier, promettant une disponibilité à tous les utilisateurs sous Windows 11 d’ici à la mi-mai. Aujourd’hui, parfaitement dans les temps, tout le monde disposant d’un PC sous Windows 11 et d’un iPhone peut donc utiliser cette fonctionnalité.

Phone Link pour l’iPhone souffre cependant d’un certain nombre de limitations qui n’existent pas avec un appareil Android. Pour commencer, bien que l’app prenne en charge la synchronisation iMessage, cela ne fonctionne pas avec les conversations de groupe et il est impossible d’envoyer des images et des vidéos. De plus, les messages vocaux et les apps iMessage ne fonctionnent pas. Quoi qu’il en soit, ce peut être une solution native pratique pour vous éviter de devoir basculer sans cesse entre votre ordinateur et votre téléphone.

Pour profiter de cette fonctionnalité, cherchez simplement “Phone Link” dans la barre des tâches de Windows. Une fois l’application ouverte, il y a quelques étapes à suivre sur les deux appareils. Tout d’abord, sélectionnez iPhone dans le type d’appareil et utiliser la caméra de votre téléphone pour scanner le QR Code affiché dans l’app Phone Link. Les appareils vont être appairés via Bluetooth et vous devrez accorder plusieurs permissions, sur votre iPhone et sur votre PC. Ne sont compatibles que les iPhone sous iOS 14.0 ou plus récent.