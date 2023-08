Guild Wars 2 : L’extension Secrets of the Obscure est disponible

Cette nouvelle extension proposera des fonctionnalités de jeu inédites et des aventures épiques dans les cieux surplombant la Tyrie. Ces dernières exploreront les mystères anciens entourant la Tour du sorcier, qui flotte dans le ciel et intrigue les joueurs depuis plus de vingt ans. Tout ce contenu va enrichir davantage le gigantesque monde en ligne et sans abonnement de l’un des jeux PC les plus adorés et emblématiques de l’histoire.

Secrets of the Obscure est disponible sur Steam et sur le site officiel de Guild Wars 2 au prix de 24,99 €. Les acheteurs de l’extension auront immédiatement accès à deux nouvelles cartes explorables : l’Archipel de l’observatoire céleste et Amnytas. De plus, Secrets of the Obscure comprendra deux nouvelles missions d’attaque, une nouvelle zone centrale dans la Tour du sorcier et quantités de nouvelles fonctionnalités de jeu :

Maîtrises de vol avancées : Secrets of the Obscure ajoute une nouvelle manière simplifiée d’obtenir un dracaille, la monture préférée des fans, et les joueurs qui entraîneront leur dracaille grâce au nouveau parcours de cette extension et à celui de la précédente extension Path of Fire® doteront leur dracaille de capacités supplémentaires. Deux des maîtrises de dracaille de Secrets of the Obscure (monter en selle en combat et utiliser les courants ascendants) seront aussi utilisables avec la monture griffon.

La chambre forte du sorcier : un nouveau système de succès quotidiens, hebdomadaires et saisonniers pour l'ensemble du jeu permettra de remporter des objets uniques comme des apparences de pièces d'armure, d'armes et de montures, de l'or, des matériaux d'artisanat légendaires, et plus encore.

Reliques : ce nouvel emplacement d'équipement pourra désormais accueillir les bonus d'ensembles de runes divers et variés jusque-là disponibles avec différents types de runes, ce qui permettra de personnaliser davantage les effets spéciaux et de choisir les bonus de statistiques que les joueurs souhaitent donner à leurs personnages.

Entraînement de maître d'armes : chacune des neuf professions du jeu pourra désormais s'équiper des armes jusque-là réservées à leur spécialisation d'élite, ce qui offrira aux joueurs de nouvelles possibilités en termes de gameplay et d'archétypes

Le Cœur de l'Obscur : cet outil important sera essentiel pour explorer la nouvelle extension ; en améliorant cette pierre mystique, les joueurs pourront ouvrir des portes et des coffres de récompense spéciaux, créer des objets de soutien comme des générateurs de courants ascendants et de lignes de force, et ouvrir et sceller les brèches par lesquelles les Kryptis menacent le monde entier.

Cette extension va continuer d’ajouter du contenu, sans frais supplémentaires pour les joueurs possédant l’extension, au cours des mois à venir et jusqu’en 2024. Cela inclura des expertises d’arme supplémentaires, une troisième carte, un nouveau combat de fractale des Brumes, des modes défi des missions d’attaque et de nouvelles récompenses, comme le premier ensemble d’armure légendaire associé à des activités de JcE.

Avec la toute nouvelle histoire, les joueurs se retrouveront à la place des défenseurs d’antan et deviendront des explorateurs de l’inconnu s’efforçant de défendre le monde contre une menace jusque-là inconnue. L’aventure vous fera d’abord escalader les îles volantes de l’Archipel de l’observatoire céleste, qui sont attaquées par les Kryptis, une race de démons malveillants, surgissant à travers les instabilités des Brumes et menaçant la paix fragile du monde après la défaite des dragons ancestraux. Il s’ensuivra un affrontement épique dans le royaume démoniaque, où l’avenir du monde reposera entre les mains des joueurs et de leurs nouveaux alliés mystérieux.