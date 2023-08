Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Sandra, Samuel et leur fils malvoyant de 11 ans, Daniel, vivent depuis un an loin de tout, à la montagne. Un jour, Samuel est retrouvé mort au pied de leur maison. Une enquête pour mort suspecte est ouverte. Sandra est bientôt inculpée malgré le doute : suicide ou homicide ? Un an plus tard, Daniel assiste au procès de sa mère, véritable dissection du couple.

Disons-le d’emblée, « Anatomie d’une chute » est un pur chef d’œuvre. Autant dire qu’il n’a pas volé sa Palme d’or à Cannes. Magistral film de procès, l’œuvre dissèque également la relation du couple formé par Sandra et Samuel. On ne peut que saluer l’incroyable performance de l’actrice allemande Sandra Hüller qui porte le film. Sans oublier celle du chien Snoop, border collie qui a remporté la Palm Dog à Cannes. Le spectateur est tenu de bout en bout en haleine jusqu’au verdict final grâce à un suspense savamment distillé et les 2h 30 que dure le film passent en un clin d’oeil. Parfaitement réussi et maîtrisé « Anatomie d’une chute » fait partie de ces films que l’on n’oublie pas et dont on ressort essoré. La rentrée démarre décidément en beauté !

Anatomie d’une chute

Un film de Justine Triet

Avec : Sandra Hüller, Swann Arlaud, Milo Machado Graner, Antoine Reinartz

Distributeur : Filmcoopi

Durée : 2h30

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 23 août 2023