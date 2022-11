GUNDAM EVOLUTION prépare sa saison 2 et son lancement sur console

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

le tout premier jeu de tir en ligne gratuit de la franchise, débutera officiellement le 29 novembre prochain, sur PC. Par ailleurs, le jeu actuellement disponible uniquement sur PC sera lancé sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, et Xbox One le 1er décembre en Europe et au Japon, et le 30 novembre en Amérique du Nord.

La saison 2 de GUNDAM EVOLUTION se déroulera sur deux mois et introduira une série de nouvelles mises à jour et de nouvelles fonctionnalités, notamment des améliorations du système de matchmaking, divers ajustements des matchs classés, de tout nouveaux objets personnalisés, des mises à jour des pods de ravitaillement, l’ajout d’accomplissements, le mode Spectateur (pour PC uniquement) et bien plus encore. De nouveaux modes d’événements et de campagnes seront également ajoutés fin décembre, pendant la seconde moitié de la saison 2, ainsi qu’une refonte de la boutique du jeu.