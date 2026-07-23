Halliday G2 : les nouvelles lunettes connectées avec IA misent sur la productivité sans caméra

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Halliday dévoile les G2, une nouvelle génération de lunettes connectées conçues pour les professionnels. Affichage binoculaire micro-LED, assistant IA, traduction en 45 langues et fonction Meeting Flow : ce modèle entend se démarquer des Ray-Ban Meta en supprimant totalement la caméra.

Halliday officialise la deuxième génération de ses lunettes intelligentes, désormais commercialisées sous l’appellation Halliday G2. À rebours de nombreux modèles grand public centrés sur la photographie, la vidéo ou le partage sur les réseaux sociaux, le fabricant adopte une orientation résolument professionnelle. Son nouveau dispositif privilégie la productivité, l’assistance en réunion et l’affichage d’informations contextuelles directement dans le champ de vision.

Pour parvenir à ce résultat, la marque a fait un choix radical : supprimer entièrement la caméra. Les Halliday G2 ne comportent donc aucun capteur photographique susceptible d’enregistrer l’environnement ou les personnes situées à proximité. Une décision qui permet à la fois d’écarter une partie des inquiétudes relatives au respect de la vie privée, de réduire l’encombrement de la monture et d’alléger sensiblement l’ensemble.

Avec leur affichage binoculaire micro-LED, leur assistant basé sur l’intelligence artificielle et leur fonction Meeting Flow destinée aux réunions, les Halliday G2 ambitionnent de devenir de véritables lunettes connectées de productivité. Elles veulent accompagner les professionnels sans monopoliser leur attention ni transformer chaque interaction en séance d’enregistrement.

Halliday G2 : un nouvel affichage binoculaire plus lisible

La première génération de lunettes Halliday reposait sur une technologie baptisée DigiWindow. Ce petit module d’affichage était installé dans la partie supérieure de la monture et projetait les informations dans une zone limitée du champ de vision.

Si cette architecture se distinguait par son originalité, elle pouvait aussi manquer de lisibilité et de naturel lors d’un usage prolongé. Pour les Halliday G2, les ingénieurs ont donc profondément revu leur copie en adoptant un système d’affichage plus conventionnel, mais également plus performant.

Les nouvelles lunettes intelligentes s’appuient désormais sur un guide d’ondes binoculaire associé à deux projecteurs micro-LED. Chaque verre intègre un affichage d’une définition de 600 × 300 pixels, avec une luminosité maximale annoncée à 1 600 nits.

Cette puissance lumineuse doit permettre de consulter des informations dans des environnements variés, y compris lorsque l’éclairage ambiant devient important. Le caractère binoculaire du dispositif constitue également une évolution majeure, puisque les données ne sont plus projetées devant un seul œil, mais réparties de manière plus homogène dans le champ visuel.

L’objectif consiste à rendre la lecture des sous-titres, des notifications, des rappels ou des instructions plus confortable, sans imposer à l’utilisateur de détourner constamment le regard vers un smartphone ou un ordinateur.

Des lunettes connectées sans caméra pour protéger la vie privée

Contrairement aux Ray-Ban Meta et à de nombreuses autres lunettes intelligentes, les Halliday G2 ne disposent d’aucune caméra embarquée.

Cette absence ne résulte pas d’une simple contrainte technique. Elle participe directement au positionnement du produit. Halliday souhaite proposer un assistant professionnel discret, conçu pour informer l’utilisateur plutôt que pour capturer son environnement.

En supprimant tout module photographique, l’entreprise évite également une partie des controverses qui entourent les lunettes équipées de capteurs optiques. Dans un bureau, une salle de réunion, un restaurant ou un espace public, les personnes présentes n’ont pas toujours la certitude de savoir si elles sont filmées ou photographiées. Les Halliday G2 éliminent cette ambiguïté dès leur conception.

Ce choix contribue par ailleurs à réduire le poids de la monture. Halliday vise une masse inférieure à 50 grammes, verres correcteurs compris. Une caractéristique essentielle pour un équipement appelé à être porté pendant plusieurs heures au cours d’une journée de travail.

La légèreté devient ici un véritable argument ergonomique. Les lunettes connectées peuvent proposer de nombreuses fonctions avancées, mais elles perdent une grande partie de leur intérêt lorsqu’elles deviennent inconfortables après quelques dizaines de minutes.

Meeting Flow transforme les réunions grâce à l’intelligence artificielle

La fonction Meeting Flow constitue la principale nouveauté des Halliday G2. Pensée pour les professionnels, elle analyse les conversations en temps réel afin d’en extraire les éléments les plus importants.

Pendant une réunion, l’intelligence artificielle peut repérer les décisions prises, identifier les actions à accomplir et générer automatiquement une liste de tâches. L’utilisateur dispose ainsi d’un résumé opérationnel sans avoir besoin de prendre des notes en permanence.

Cette approche permet de rester davantage concentré sur les échanges, tout en limitant le risque d’oublier une échéance, une demande ou un engagement formulé oralement.

Selon Carter Hou, cofondateur et directeur des opérations de Halliday, les lunettes introduisent une forme d’« intelligence discrète » au cœur même des conversations. L’assistant ne cherche pas à remplacer l’utilisateur ni à occuper continuellement son champ de vision. Il intervient lorsque des informations pertinentes peuvent faciliter la compréhension ou la prise de décision.

Meeting Flow peut notamment afficher des sous-titres en direct, effectuer une recherche contextuelle ou fournir des suggestions après une interruption. Lorsqu’un participant rejoint tardivement une discussion ou perd le fil d’un échange, le système peut l’aider à retrouver rapidement les éléments essentiels.

Les Halliday G2 se présentent ainsi moins comme un gadget connecté que comme un véritable outil d’assistance professionnelle.

Un assistant proactif directement dans le champ de vision

L’intelligence artificielle intégrée ne se limite pas à la retranscription des réunions. Elle peut également fournir des informations contextuelles, rappeler un rendez-vous ou afficher une notification sans obliger l’utilisateur à consulter son téléphone.

Le tableau de bord personnalisé centralise les données jugées pertinentes en fonction de la situation. Les rappels, messages et informations importantes apparaissent directement devant les yeux, de manière à rester accessibles sans interrompre complètement l’activité en cours.

Cette philosophie repose sur une interaction plus naturelle avec les outils numériques. Au lieu de sortir régulièrement un smartphone, d’ouvrir une application et de naviguer entre plusieurs menus, l’utilisateur reçoit les informations essentielles au moment où elles deviennent utiles.

Halliday mise également sur une commande vocale mains libres. La marque a abandonné la bague de contrôle proposée avec son premier modèle, préférant simplifier les interactions et limiter le nombre d’accessoires à porter.

Les appels téléphoniques et certaines fonctions de l’assistant peuvent donc être activés par la voix. Ce fonctionnement paraît plus cohérent avec l’objectif de discrétion et de fluidité défendu par l’entreprise.

Une traduction instantanée compatible avec 45 langues

Les Halliday G2 intègrent également un système de traduction en temps réel prenant en charge 45 langues.

Cette fonctionnalité pourrait se révéler particulièrement utile lors de réunions internationales, de déplacements professionnels ou de conversations avec des interlocuteurs étrangers. Les traductions peuvent apparaître directement dans le champ de vision, sous la forme de sous-titres synchronisés avec la discussion.

Le dispositif cherche ainsi à réduire les barrières linguistiques sans obliger l’utilisateur à consulter une application tierce ou à manipuler son téléphone pendant l’échange.

Pour les entreprises internationales, les voyageurs fréquents ou les professionnels évoluant dans des environnements multilingues, cette fonction pourrait devenir l’un des principaux arguments des lunettes connectées Halliday.

Un Stealth Mode pour rester discret dans l’obscurité

Le fabricant a également développé un mode baptisé Stealth Mode, ou mode furtif. Celui-ci réduit automatiquement la luminosité de l’affichage dans les environnements sombres.

Cette diminution vise à rendre les projections moins visibles par les personnes situées à proximité, tout en évitant que l’écran ne devienne trop agressif pour les yeux de l’utilisateur.

Dans une salle de conférence faiblement éclairée, un avion ou un lieu public en soirée, le dispositif peut ainsi continuer à afficher des informations sans produire une lueur excessive.

Cette fonction renforce la volonté de Halliday de proposer une technologie aussi discrète que possible. Les lunettes doivent accompagner l’utilisateur sans attirer constamment l’attention sur leur dimension connectée.

Halliday ne cherche pas directement à concurrencer les Ray-Ban Meta sur le terrain des lunettes sociales et multimédias.

Les lunettes développées par Meta misent principalement sur les appels, la musique, la photographie, la vidéo et l’intelligence artificielle multimodale. Les Halliday G2 empruntent une trajectoire différente en se concentrant sur l’affichage, les réunions, la traduction et la productivité.

Leur véritable concurrent se trouve plutôt du côté des Even G2 conçues par Even Realities. Les deux appareils partagent une philosophie comparable : afficher des informations utiles tout en conservant une apparence relativement proche de lunettes traditionnelles.

Cette rivalité ne se limite d’ailleurs pas à leur appellation. Les deux fabricants cherchent à imposer une nouvelle catégorie de lunettes intelligentes dépourvues de caméra, centrées sur l’assistance et l’accès immédiat à l’information.

Halliday espère toutefois se différencier grâce à Meeting Flow, à son assistant proactif et à son nouvel affichage binoculaire. La réussite du produit dépendra notamment de la précision de la retranscription, de la pertinence des suggestions et de la qualité d’affichage dans des conditions réelles.

La commercialisation des Halliday G2 doit débuter au mois de septembre, au tarif indicatif de 599 dollars.

Le fabricant prévoit également une campagne de précommande à partir du 21 juillet. Les premiers acheteurs pourront verser un acompte de 10 dollars afin de bénéficier d’une réduction de 100 dollars sur le prix final.

Cette offre ramènerait ainsi le tarif des lunettes connectées à environ 499 dollars pour les clients participant à la phase de précommande.

Avec un prix proche de 600 dollars, les Halliday G2 se positionnent clairement dans la catégorie des accessoires professionnels premium. Elles devront donc convaincre par la qualité de leur affichage, leur autonomie, le confort de leur monture et surtout la pertinence de leurs fonctions d’intelligence artificielle.

Les principales caractéristiques des Halliday G2

Les nouvelles lunettes connectées de Halliday reposent sur plusieurs éléments clés :

un affichage binoculaire utilisant deux projecteurs micro-LED ;

une définition de 600 × 300 pixels par verre ;

une luminosité maximale de 1 600 nits ;

une conception totalement dépourvue de caméra ;

un poids visé inférieur à 50 grammes avec des verres correcteurs ;

la fonction Meeting Flow pour analyser les réunions et générer des tâches ;

un assistant basé sur l’intelligence artificielle ;

l’affichage de sous-titres et de notifications en temps réel ;

une traduction instantanée compatible avec 45 langues ;

un Stealth Mode réduisant la luminosité dans l’obscurité ;

des commandes vocales pour une utilisation mains libres ;

un prix de lancement annoncé à 599 dollars.

Halliday privilégie la productivité plutôt que la captation d’images

Avec les Halliday G2, la marque prend le contre-pied des lunettes connectées principalement conçues pour enregistrer des photos et des vidéos. Son ambition consiste à proposer une interface professionnelle légère, discrète et capable de fournir les bonnes informations au moment opportun.

L’absence de caméra répond aux inquiétudes relatives à la confidentialité, tandis que l’affichage binoculaire et l’intelligence artificielle doivent rendre les interactions plus naturelles. Meeting Flow apparaît comme la fonction la plus prometteuse, puisqu’elle entend transformer les conversations professionnelles en informations directement exploitables.

Reste à déterminer si cette intelligence dite discrète se montrera suffisamment précise et pertinente dans les situations quotidiennes. Si Halliday parvient à tenir ses promesses, les G2 pourraient s’imposer comme une alternative crédible aux Even G2 et ouvrir une voie différente de celle empruntée par les Ray-Ban Meta : celle de lunettes connectées pensées non pas pour filmer le monde, mais pour mieux le comprendre.