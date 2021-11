Partager Facebook

Happy Chaos, l’individu mystérieux et erratique qui cherche à créer un drame, rejoindra le casting de Guilty Gear -Strive-.

Happy Chaos sera disponible dès le 30 novembre pour les joueurs ayant acheté le Season Pass 1 sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Steam. Le personnage sera également disponible à la même date à l’achat individuel sur Steam et dès le 3 décembre sur PlayStation 4 et PlayStation 5.

Guilty Gear -Strive- est disponible sur PlayStation 4, PlayStation 5 et Steam.