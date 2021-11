Hearthstone Le mini-set des Mortemines est disponible

Partager Facebook

Edwin VanCleef a des comptes à régler avec ceux qui se targuent d’être Unis à Hurlevent. Le mini-set des Mortemines ajoute 35 cartes inédites en jeu, et comme si cela ne suffisait pas, Edwin et sa bande de pirates débarquent dans Mercenaires, le tout dernier mode de jeu apparu dans Hearthstone.

Pour couronner le tout, Diablo, le seigneur de la Terreur en personne, continue de semer le chaos dans l’auberge. Pendant une durée limitée, Diablo rejoindra la sélection de héros disponibles en champs de bataille et sera le tout premier personnage à deux classes en mode Duels.

Edwin VanCleef et son équipage attendent les joueurs avec 35 nouvelles cartes parmi lesquelles figurent les pirates et de nouvelles synergies conçues autour du mot-clé Échangeable. Le mini-set des Mortemines comprend 4 cartes légendaires, 1 carte épique, 14 cartes rares et 16 cartes communes. Elles peuvent être obtenues dans les paquets d’Unis à Hurlevent, et l’ensemble complet de 66 cartes* peut être acheté pour 2.000 pièces d’or ou 14,99 euros.

Hearthstone : Mercenaires reçoit par ailleurs sa première mise à jour de contenu. Edwin et quatre autres aventuriers emblématiques s’apprêtent à envahir le tout nouveau mode de jeu de Hearthstone avec des capacités et synergies pirates inédites. De plus, trois nouvelles primes ainsi que trois boss de primes seront introduits pour aider les nouvelles recrues à faire leurs armes.