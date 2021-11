Lineage2M La bêta est disponible

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

le MMORPG mobile Lineage2M vient d’entrer en phase de bêta dans 29 pays. Jusqu’au 7 novembre, les joueurs vont pouvoir explorer les incroyables environnement en 4K du MMORPG, profiter de temps de chargement ultra-rapides et participer à des batailles en monde ouvert qui rassembleront jusqu’à 10.000 personnes. Pour participer à la bêta, en apprendre plus sur Lineage2M, ou se préinscrire en attendant le lancement prévu cette année, les joueurs peuvent se rendre sur le site officiel du jeu.

Pendant la bêta, les joueurs de Lineage2M pourront affronter jusqu’à 22 boss dans le monde d’Aden, dont la Queen Ant et le Core Susceptor. Chaque personne qui participera à la bêta recevra 200.000 Adena (monnaie en jeu) ainsi que deux exemplaires de Rare Class Card (11 Times) au lancement du jeu. Ceux et celles qui atteindront le niveau 40 recevront également 300 Clovers ainsi que qu’un exemplaire de Rare Or Higher Agathion Card (1 Time). Pour en savoir plus sur les récompenses de la bêta, cliquez ici.