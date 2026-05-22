Homelander, Starlight et Black noir arrivent dans la saison 5 de Call Of Duty: Mobile

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Préparez-vous à une saison pleine d’action et de chaos avec le lancement de la saison 5 de Call of Duty: Mobile : Revenge, le 28 mai. Homelander, Starlight et Black Noir font leur apparition dans Call of Duty: Mobile. La collaboration avec The Boys propose deux modes de jeu, un événement de factions et trois tirages d’opérateurs coïncidant avec la dernière saison de la série. La saison 5 propose également Armored Royale, le nouveau fusil d’assaut BAL-27 dans le Passe de combat, le tirage du très attendu opérateur mythique Kui Ji, et bien plus encore.

La collaboration avec The Boys introduit deux modes de jeu. En multijoueur, « Supe’d Up Attack of the Undead » permet aux joueurs d’incarner Homelander, Starlight ou Black Noir dans une variante d’un des modes préférés des fans. En Battle Royale, « Vought Royale » disperse des doses de Composé V sur la carte Isolated, accordant aux joueurs l’un des quatre superpouvoirs aléatoires : la vision laser, l’onde de choc électrique, le saut chargé ou la téléportation.



Autre nouveauté de la saison 5, « Armored Royale », lance les hostilités avec des escouades possédant leur propre véhicule blindé. Ce dernier sert également de point de réapparition alors que les équipes s’affrontent pour être la dernière en vie.

Un événement autour de The Boys démarre dès le lancement, invitant les joueurs à choisir leur faction : The Boys ou Dawn of the Seven. Ils pourront ainsi remporter plus d’une douzaine de récompenses Épiques, notamment des plans d’armes sur le thème de The Boys et le l’apparence d’opérateur « Manta Ray – Maritime Marauder ». La saison 5 marque également le retour de l’événement « Peak Duel » en 1 contre 1, avec des mécaniques mises à jour et des ajustements apportés aux cartes.

Le Passe de combat « Revenge » proposera le nouveau BAL-27, un fusil d’assaut de type bullpup, tandis que les détenteurs du Passe Premium pourront débloquer des apparences d’opérateurs tels que Bulldog – The Responder et Klepto – The Dissenter ainsi que des plans d’armes comme le BAL-27 – Underground. Dans la boutique, le tant attendu tirage mythique « Kui Ji – Viridescent Oath » fera son apparition, mettant en vedette le célèbre boss de Serpent Island, tiré du mode DMZ: Recon. Ce dernier disposera d’une armure à énergie spectrale hérissée de pointes.



Trois tirages sur le thème de The Boys arrivent également dans la saison 5, chacun mettant en vedette l’un des trois super-héros, ainsi qu’un plan d’arme légendaire dont les effets réagissent au nombre de victimes éliminées.

Call of Duty: Mobile saison 5 : Revenge sera disponible le 28 mai à 02h (heure de Paris).