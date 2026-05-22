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Paris, 1928. Antoine Balestro, jeune peintre en vogue, n’arrive plus à travailler depuis la mort de son épouse et désespère Armand, son galeriste. Un soir d’ivresse, Antoine tente d’entrer en contact avec sa femme par l’intermédiaire d’une voyante. Sans le savoir, il parle en réalité avec Suzanne, une modeste foraine qui s’est glissée dans la roulotte pour y voler de la nourriture. Suzanne se révèle douée pour l’imposture et, rapidement secondée par Armand, elle enchaîne les fausses séances. Peu à peu, Antoine retrouve l’inspiration, mais pour Suzanne les choses se compliquent alors qu’elle tombe doucement amoureuse de l’homme qu’elle manipule…

Présenté hors-compétition en ouverture du Festival de Cannes, cette comédie de Pierre Salvadori est à la fois originale, inventive et jubilatoire. Il y est question de mensonges, d’illusions, d’amour, le tout sublimement écrit et joué. Un véritable bijou d’humour, de fantaisie et de tendresse.

La Vénus électrique

Un film de Pierre Salvadori

Avec : Pio Marmaï, Anaïs Demoustier, Gilles Lellouche

Distributeur : Frénétic Films

Durée : 121 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 13 mai 2026