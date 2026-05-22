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Réalisateur mondialement célèbre, Esteban Martínez revient en Espagne pour tourner son nouveau film. Il en offre le rôle principal à une jeune actrice inconnue, sa fille, qu’il n’a pas vue depuis treize ans. La jeune femme accepte cette formidable opportunité, mais sait qu’à l’occasion de ce tournage, elle va se confronter à un homme qu’elle n’a jamais pu considérer comme un père. Le poids du passé menace de rouvrir leurs blessures.

Présenté en compétition au Festival de Cannes, le film raconte un déchirement familial magnifiquement porté par Javier Bardem et Victoria Luengo. L’œuvre du réalisateur espagnol parle aussi de cinéma à travers le récit d’un tournage, de la vie de l’équipe et du portrait d’un réalisateur colérique. Un très beau film.

L’être aimé (ser querido)

Un film de Rodrigo Sorogoyen

Avec: Javier Bardem, Victoria Luengo, Raúl Arévalo

Distributeur : Cineworx

Durée : 135 minutes

Age légal : 10 ans

Age suggéré : 14 ans

Date de sortie : mercredi 20 mai 2026