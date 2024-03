Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Mathieu habite Paris, Alice vit dans une petite cité balnéaire dans l’ouest de la France. Il caresse la cinquantaine, c’est un acteur connu. Elle a dépassé la quarantaine, elle est professeure de piano. Ils se sont aimés il y a une quinzaine d’années. Puis séparés. Depuis, le temps est passé, chacun a suivi sa route et les plaies se sont refermées peu à peu. Quand Mathieu vient diluer sa mélancolie dans les bains à remous d’une thalasso, il retrouve Alice par hasard.

Présenté en Compétition au dernier Festival de Venise, ce film mélancolique a été coéécrit avec Marie Drucker. L’oeuvre évoque les choix que l’on fait, les opportunités manquées, les regrets, le temps qui passe, les amours inachevées, le passé qui reste là. Le duo d’acteurs est exceptionnel : Alba Rohrwacher est lumineuse et sublime tandis que Guillaume Canet qui interprète le double de lui-même est juste et émouvant. La musique signée Vincent Delerm joue un rôle significatif dans l’ambiance du film. On ressort de la projection avec de manière entêtante la ritournelle qui accompagne les différentes scènes. Notre coup de cœur de la semaine !

Hors saison

Un film de Stéphane Brizé

Avec Guillaume Canet, Alba Rohrwacher

Distributeur : Xenix

Durée : 119 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 20 mars 2024