Netmarble lance les pré-inscriptions pour Solo Leveling: ARISE

Netmarble, l’un des principaux développeurs et éditeurs de jeux mobiles de renom, a ouvert les pré-inscriptions pour son prochain jeu Solo Leveling: ARISE sur mobile et PC. Les joueurs peuvent à présent se préinscrire et gagner des récompenses via le site officiel, Google Play, App Store ou Netmarble Launcher.

Solo Leveling: ARISE est une adaptation action RPG basée sur l’anime et le webtoon à succès Solo Leveling. En incarnant Jinwoo, les joueurs peuvent vivre leurs progressions et progresser dans l’histoire de l’anime, en prenant part à des batailles dynamiques et en créant leurs propres styles de combat, en s’appuyant sur diverses combinaisons de compétences et d’armes. Les joueurs peuvent non seulement faire équipe avec les chasseurs de l’anime, mais aussi invoquer leur propre « armée des ombres » en utilisant la célèbre phrase de Jinwoo « Lève-toi ».

En guise de récompense pour leur pré-inscription, les joueurs recevront un costume noir sophistiqué de Sung Jinwoo, 2 cristaux d’énergie de mana pour chaque attribut (pour un total de 10), des sets d’artefacts légendaires et 100 000 Golds pour démarrer leur périple. Par ailleurs, les joueurs sont invités à ne pas manquer cette opportunité d’obtenir le partenaire/chasseur préféré de Jinwoo, Yoo Jinho, lors de la préinscription : ces récompenses seront distribuées lors du lancement officiel du jeu.

Pour accompagner les pré-inscriptions, voici également un trailer inédit du jeu. Solo Leveling: ARISE étant la toute première adaptation en jeu inspiré du webtoon, ce trailer présente notamment la narration de cet Action RPG particulièrement soignée, stimulant ainsi la curiosité des joueurs du monde entier.