« Houria », maintenant disponible en DVD

Alger. Houria est une jeune et talentueuse danseuse. Femme de ménage le jour, elle participe à des paris clandestins la nuit. Mais un soir où elle a gagné gros, elle est violemment agressée par Ali et se retrouve à l’hôpital. Ses rêves de carrière de ballerine s’envolent. Elle doit alors accepter et aimer son nouveau corps. Entourée d’une communauté de femmes, Houria va retrouver un sens à sa vie en inscrivant la danse dans la reconstruction et sublimation des corps blessés…

A la fois réaliste et poétique, le film est porté par la grâce de Lyna Khoudri dont l’interprétation silencieuse force l’admiration. Dans ce drame à la fois social et personnel, la danse joue un rôle essentiel. La sororité et le soutien qu’un groupe de femmes s’apporte pour se reconstruire se trouvent au cœur de ce film puissant et esthétique qui est resté de longues semaines en salles et qui vient de sortir en DVD.

DVD

Houria

De Mounia Meddour

Avec Lyna Khoudir, Rachida Brakni

Distributeur : Praesens

Durée: 1h38

Format : 2.39

Son : DD 5.1 et 2.0

Langues : français

Sous-titres: français pour sourds et malentendants

Bonus : Entretien avec Mounia Meddour et Lyna Khoudir