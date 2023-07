Final Fantasy XIV Endwalker : le patch 6.5 annoncé pour octobre 2023

Partager Facebook

Lors d’une émission spéciale Letter from the Producer LIVE diffusée au FINAL FANTASY XIV Fan Festival 2023 à Las Vegas, le producteur et directeur Naoki Yoshida a indiqué que le scénario principal du Patch 6.5 devrait arriver en deux parties : la première avec le Patch 6.5 début octobre 2023 et la seconde avec le Patch 6.55 à la mi-janvier 2024.

La retransmission complète de l’émission est disponible ici : https://www.twitch.tv/videos/1884848378?t=0h44m44s

Le patch 6.5 marquera également l’aboutissement du travail d’extension du système de soutien de service dans FINAL FANTASY XIV Online – une fonctionnalité qui permet d’aborder le contenu avec un groupe d’alliés PNJ plutôt qu’avec d’autres joueurs. Avec la sortie du patch, il sera possible de terminer tous les donjons du scénario principal d’A Realm Reborn jusqu’à Endwalker en utilisant le système, ce qui permettra aux joueurs de vivre confortablement les histoires d’Eorzéa en solitaire.

Yoshida a également évoqué la collaboration à venir avec Fall Guys, le hit de la course d’obstacles de type party royale de Mediatonic. Le « Warriors of Light Fame Pass » sera disponible dans Fall Guys le 22 août 2023, et une nouvelle attraction Gold Saucer inspirée de Fall Guys arrivera dans FINAL FANTASY XIV Online dans le cadre de la série de patchs 6.5x.

Patch 6.5 – Début octobre 2023 :

Nouvelles quêtes du scénario principal (partie 1) – Le prochain chapitre de l’histoire du guerrier de la lumière.

Nouveau donjon – De nouveaux défis vous attendent dans le souterrain lunaire.

Nouvelle épreuve – Un nouveau combat contre Zeromus vous attend en difficulté normale et extrême.

Nouvelle épreuve Unreal – Combattez dans le réacteur de la singularité (Unreal) contre le redoutable Thordan.

Nouveau raid de l’Alliance : Mythes du royaume n°3 – Explorez les mystères de Thaleia.

Extension du soutien de service – Avec l’ajout du soutien de service aux donjons La cité noyée de Skalla, La brûlure et Les ténèbres de Ghimlyt, il est désormais possible de jouer en solo tous les donjons du scénario principal d’A Realm Reborn jusqu’à Endwalker.

Ajustements divers des jobs

Mises à jour joueur contre joueur

Début de la série 5 du JcJ

Mise à jour de la mini-carte et de l’interface utilisateur du Conflit cristallin, nouvelle arène : Les Sables rouges

Il n’y aura pas de nouvelle saison du Conflit cristallin au moment du patch 6.5. La saison 8 débutera avec le patch 6.48, dont la sortie est prévue pour le mardi 8 août, et se poursuivra jusqu’à la sortie du patch 6.51.

Mises à jour des sanctuaires insulaires – Nouveaux rangs et visions de sanctuaire, nouvelle zone de rassemblement, nouveaux matériaux, objets artisanaux, cultures, animaux, artisanat insulaire, structures et bien plus encore.

Mises à jour diverses – Nouvelles livraisons personnalisées : Margrat, mise à jour de la réduction éthérienne, mise à jour du journal de pêche, mise à jour de l’armoire et plus encore.

Patch 6.51 – Fin octobre 2023 :

Outils splendides

Nouveau donjon à difficulté variable : Île d’Aloalo – Les joueurs peuvent profiter d’un nouveau donjon à difficulté variable conçu pour 1 à 4 joueurs, la difficulté des ennemis augmentant en fonction de la taille du groupe.

Nouveau donjon critère : L’île d’Aloalo – Un contenu à quatre joueurs de haute difficulté avec une zone visuellement similaire à celle du donjon variable, mais avec un itinéraire fixe. Les donjons Critère proposeront deux options de difficulté, » Critère » et » Critère (Sauvage) « , chacune avec ses propres règles et caractéristiques.

Patch 6.55 – mi-janvier 2024 :

Nouvelles quêtes du scénario principal (partie 2)

Quêtes de l’alliance tribale Endwalker

La grande aventure de Tataru se poursuit

D’autres aventures d’Hildibrand

Nouvelles armes de Manderville

Série de patchs 6.5x :