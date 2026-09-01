Huawei Watch D3 : la nouvelle montre connectée veut révolutionner la mesure de la pression artérielle

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Huawei dévoile la Watch D3, une montre connectée résolument tournée vers la santé et capable de surveiller la pression artérielle avant et après l’exercice. Certifiée CE pour trois usages, cette nouvelle smartwatch entend rapprocher encore davantage le suivi au poignet des exigences du monde médical.

Huawei poursuit son offensive sur le marché des montres connectées dédiées à la santé avec la Watch D3, une nouvelle génération de smartwatch dont la principale particularité réside dans la surveillance avancée de la pression artérielle. Présenté par le constructeur comme un véritable dispositif médical certifié, ce nouveau modèle entend repousser les limites du suivi cardiovasculaire au poignet grâce à des mesures réalisées au repos, mais également avant et après une activité physique.

Le groupe chinois a profité du 31 août 2026 et du Congrès de la Société européenne de cardiologie (ESC), organisé à Munich, pour lever le voile sur sa Huawei Watch D3. Une présentation qui accompagne l’annonce de Terve Research, la nouvelle plateforme européenne de recherche en santé lancée par Huawei.

Avec cette nouvelle génération, le fabricant entend aller sensiblement plus loin que la majorité des montres connectées traditionnelles, qui se contentent généralement d’associer le suivi de la fréquence cardiaque, du sommeil et de différentes données physiologiques à leurs fonctions sportives. La Watch D3 place au contraire la surveillance cardiovasculaire, et plus particulièrement celle de la pression artérielle, au centre de sa proposition.

Huawei Watch D3 : la pression artérielle mesurée avant et après l’effort

Huawei présente sa Watch D3 comme le « premier dispositif de mesure de la pression artérielle pendant l’exercice au monde conforme aux normes ISO ». L’une des principales évolutions de la montre réside ainsi dans sa capacité à enregistrer avec précision la pression artérielle avant et après une activité physique, y compris lorsque le rythme cardiaque augmente sous l’effet de l’effort.

Les données collectées ne sont par ailleurs pas uniquement destinées à être affichées dans l’application de santé. Huawei indique que son système est capable de les analyser afin de proposer des recommandations personnalisées concernant l’intensité de l’activité physique. L’objectif consiste à aider l’utilisateur à adapter progressivement ses exercices et à adopter des habitudes sportives plus durables tout en conservant, selon le constructeur, une précision de niveau clinique.

Cette approche marque une nouvelle étape dans la stratégie de Huawei, qui cherche depuis plusieurs générations à rapprocher ses montres connectées des instruments spécialisés dans le suivi de la santé. La pression artérielle constitue précisément l’un des domaines dans lesquels la gamme Watch D s’est progressivement démarquée des smartwatches plus généralistes.

Trois certifications CE pour le suivi de la pression artérielle

Pour renforcer les ambitions médicales de sa nouvelle montre connectée, Huawei annonce avoir obtenu une certification CE couvrant trois scénarios distincts : la mesure de la pression artérielle au repos, la surveillance ambulatoire de la pression artérielle et son suivi avant et après un exercice physique.

Cette triple certification constitue naturellement l’un des principaux arguments avancés par Huawei pour différencier la Watch D3 des nombreuses montres et bracelets connectés capables de surveiller différents indicateurs de santé.

Le constructeur enrichit parallèlement les dispositifs de prévention intégrés à sa smartwatch. La Huawei Watch D3 peut notamment avertir son propriétaire en présence de variations brutales de température ou lorsque l’altitude atteint un niveau susceptible de présenter un risque. Ces alertes doivent permettre à l’utilisateur d’adapter son comportement aux conditions environnementales rencontrées.

Les fonctions Health Glance et Health Insights bénéficient elles aussi d’améliorations. Huawei promet notamment une analyse plus approfondie du sommeil ainsi qu’un suivi plus précis du bien-être émotionnel, deux composantes devenues centrales dans l’écosystème santé développé par la marque.

Une Watch D3 plus fine et plus confortable au quotidien

La Huawei Watch D3 reprend naturellement le flambeau de la Watch D2 tout en cherchant à améliorer l’un des aspects essentiels pour un appareil destiné à être porté durant de longues périodes : le confort.

Huawei annonce ainsi un boîtier aminci associé à un bracelet plus léger. Une évolution qui devrait se révéler particulièrement pertinente dans le cadre de la surveillance ambulatoire de la pression artérielle, laquelle suppose de conserver la montre au poignet pendant une période prolongée.

Ce choix illustre également le positionnement singulier de la gamme. Là où certaines smartwatches privilégient la multiplication des applications, les performances sportives ou les interactions avec le smartphone, la famille Watch D revendique avant tout une spécialisation dans le suivi de plusieurs paramètres physiologiques.

Huawei veut faire de la Watch D3 une référence des montres connectées dédiées à la santé

Avec la Watch D3, Huawei semble donc poursuivre une stratégie déjà amorcée avec la génération précédente : privilégier les fonctions de santé avancées plutôt que chercher à concurrencer frontalement toutes les montres sportives ou smartwatches généralistes du marché.

La mesure de la pression artérielle reste au cœur de cette proposition, mais l’amélioration du suivi du sommeil, du bien-être émotionnel et des conditions environnementales permet au constructeur d’élargir progressivement le périmètre de son dispositif.

Reste désormais à connaître l’ensemble des caractéristiques techniques de cette Huawei Watch D3, mais aussi son autonomie, ses fonctions connectées et surtout son positionnement tarifaire. Huawei prévoit de dévoiler ces dernières informations le 2 septembre 2026. Elles permettront de déterminer si cette nouvelle génération dispose des arguments nécessaires pour devenir l’une des références du marché des montres connectées orientées vers le suivi de la santé et de la pression artérielle.