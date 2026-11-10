Avis – The Legend of Zelda: Ocarina of Time : Le retour triomphal d’un chef-d’œuvre

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Il y a des œuvres qui définissent une époque, et Ocarina of Time est incontestablement celle qui à marqué toute une génération à la fin des années 90. Près de trois décennies après avoir posé les bases de l’aventure en 3D, le chef-d’œuvre de Nintendo fait son grand retour sur Switch 2. La tâche s’annonçait délicate puisque le défis était de comment ressusciter un tel monument sans en altérer la magie ? Dès les premières minutes de jeu, l’évidence s’impose : le titre est visuellement magnifique, à la limite du bluffant. La scène d’introduction qui s’ouvre dans la maison de Link au village Kokiri procure un frisson inattendu. Les développeurs ne se sont pas contentés d’un simple lissage de façade, ils ont recréé cet univers avec une esthétique qui force le respect. Chaque brin d’herbe, chaque particule de lumière flottant dans l’air épais des Bois Perdus invite à une redécouverte totale. C’est le jeu de notre enfance, mais tel que notre imagination l’avait fantasmé à l’époque, prouvant qu’il est possible de moderniser un classique tout en préservant scrupuleusement son âme.

L’Éblouissement Technique et la Nouvelle Dimension Sonore

Le bond en avant graphique est immédiat, soutenu par des jeux d’éclairage et des effets qui redéfinissent totalement l’atmosphère d’Hyrule. Cette redécouverte de l’œuvre passe également par une modélisation des personnages entièrement repensée, offrant des expressions et une finesse inédites qui donnent un tout autre relief au casting d’origine. On se surprend à vouloir rejouer certains passages uniquement pour simplement contempler le travail des développeurs et faire vibrer la corde nostalgique. Redécouvrir le Temple du Temps avec les reflets de la lumière filtrant à travers les vitraux sur le marbre au sol, ou assister à un coucher de soleil sur la Plaine baignée de teintes chaudes, devient une expérience contemplative. Ajoutons à cela une qualité des textures qui force le respect pour la console hybride de Nintendo.

Le moteur se révèle d’une solidité à toute épreuve, maintenant une expérience très stable et fluide, que ce soit en mode nomade ou une fois la machine sur son dock. Cette excellence technique s’accompagne d’une refonte structurelle libératrice : la disparition totale des temps de chargement qui évite les temps morts. Le Bourg d’Hyrule, la Plaine et les différents villages sont désormais connectés de manière transparente, transformant le monde autrefois cloisonné de 1998 en un univers véritablement ouvert et continu. Toutefois, cette maestria se heurte à une limite un peu plus frustrante dès lors que l’on passe sur de grands affichages. En examinant le rendu sur un écran, l’aliasing et un scintillement persistant deviennent malheureusement très marqués, rappelant que la mise à l’échelle montre parfois ses limites sur les dalles de haute définition.

L’habillage sonore bénéficie lui aussi d’un soin exceptionnel. Les musiques mythiques ont été retravaillées et sublimées pour envelopper le joueur dans une ambiance bien plus organique. Mais la véritable surprise vient de l’ajout d’un doublage intégral qui apporte une dimension inédite à l’œuvre. Cette localisation française d’excellente qualité fait vraiment son effet et modernise la narration de façon spectaculaire, tout en respectant religieusement le mutisme historique de Link.

Un Gameplay Libéré, Une Difficulté Éclipsée

La prouesse majeure de ce remake réside dans l’adaptation de son gameplay et l’apport de mécaniques modernes. L’intégration d’une caméra enfin libre, couplée à l’ajout du saut manuel et d’une touche de sprint, libère totalement l’exploration. On redécouvre le plaisir de parcourir le Domaine Zora ou le cratère du Mont Péril avec une souplesse de mouvement inédite, sans jamais dénaturer le level design d’origine. La navigation dans les menus et l’utilisation globale de l’interface profitent également de ce ravalement de façade, devenant bien plus agréables au quotidien.

Cependant, cette modernisation met en lumière un paradoxe inattendu : la disparition de la difficulté artificielle. À l’époque, la rigidité du gameplay des années 90 et l’ergonomie de la manette constituaient en elles-mêmes un défi. En gommant ces lourdeurs sans que Nintendo ne rééquilibre véritablement l’agressivité des ennemis ou leurs mécaniques, donne la forte impression d’être devenu plus simple. Les combats, autrefois redoutables, pardonnent beaucoup plus facilement. Face à ce challenge amoindri, l’absence de la mythique Master Quest au lancement se fait cruellement ressentir. Ne pas pouvoir se frotter d’emblée à des donjons remaniés et plus retors est un véritable regret, d’autant que le nouveau gameplay hyper réactif s’y prêtait à merveille.

Par ailleurs, si les déplacements à pied ont gagné en souplesse, le système de ciblage montre vite ses limites et s’avère un peu pénible lorsqu’il y a plusieurs cibles à gérer simultanément. Dans la même veine, la prise en main de la jument Epona reste étonnamment lourde. À ces rigidités s’ajoutent quelques lourdeurs de game design inexplicablement conservées qui hachent le rythme de l’aventure en boucle. Par exemple, le jeu s’obstine à afficher la description complète des objets récurrents à chaque ouverture de coffre, comme les cartes ou les clés de donjon. De même, l’impossibilité d’accélérer le défilement du texte ou de passer les dialogues écrits s’avère rapidement frustrante pour les joueurs habitués aux standards d’aujourd’hui, créant un décalage étrange avec la modernité du reste du titre.

Pour habiller ce monde rajeuni, les développeurs ont parsemé les décors de quelques modifications subtiles. La refonte graphique permet d’apprécier de nouveaux détails dans l’architecture des bourgades ou la densité de la végétation. Ces ajustements ne changent en rien l’expérience originale, mais constituent un excellent terrain de jeu pour les fans de la première heure qui pourront s’amuser à comparer les moindres détails entre les deux versions.

L’Héritage Intact d’un Chef-d’Œuvre

The Legend of Zelda: Ocarina of Time sur Switch 2 n’est pas qu’un simple remake, c’est une vibrante lettre d’amour adressée à toute une génération de joueurs, tout en tendant naturellement la main à la suivante. Si les puristes grinceront sans doute des dents face à un challenge dilué par le confort de la modernité, et que l’œil exigeant pestera contre ce scintillement tenace une fois la console sur son dock, ces écueils s’effacent instantanément devant la majesté de la proposition. Galoper à nouveau sur la Plaine d’Hyrule sans aucun temps de chargement au son de mélodies sublimées, explorer chaque recoin avec une fluidité inédite et vibrer au rythme d’un doublage français inespéré réveille des émotions fortes. Nintendo ne s’est pas contenté de dépoussiérer une légende : le studio l’a sublimée pour l’inscrire dans le présent. La magie opère toujours de manière absolue, prouvant de la plus belle des manières qu’un véritable chef-d’œuvre ne vieillit jamais.

Les Points Forts (✅) :

Une refonte visuelle magnifique et des éclairages bluffants.

La fin des temps de chargement pour un monde d’Hyrule unifié.

Le gameplay modernisé (saut manuel, sprint, caméra libre) incroyablement fluide.

Un doublage VF intégral d’excellente qualité qui modernise la narration.

Une fluidité exemplaire en nomade comme en docké.

Les Points Faibles (❌) :

Aliasing et scintillement marqués, particulièrement sur un écran.

Une difficulté diluée et l’absence regrettable de la Master Quest.

Le ciblage multiple brouillon et la lourdeur persistante d’Epona.

Des archaïsmes conservés (textes impossibles à passer, descriptions répétitives des coffres).