Le romancier islandais Ragnar Jonasson nous revient avec « Jour blanc »

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Le romancier islandais Ragnar Jonasson est de retour avec « Jour blanc », troisième et dernier opus de la série blanche. On y retrouve l’inspecteur Helgi.Ce dernier ne cesse de penser à Anita, la compagne dont il était fou amoureux. La malheureuse a été assassinée par Bergthora, une ex de Helgi. Pour tenter d’oublier la perte de sa bien-aimée, Helgi se plonge dans le dossier non résolu d’une ancienne policière disparue de manière mystérieuse : Hulda Hermannsdottir. Le voilà qui relit les affaires dont elle s’est occupée. L’une d’elles va particulièrement retenir son attention… Mais lorsque Bergthora est assassinée, Helgi devient le principal suspect et est mis en détention.

Composé de chapitres très courts et écrit dans un style fluide, le roman avance à un rythme lent. L’action est limitée et l’auteur excelle à recréer l’ambiance sombre, glaciale et enneigée de l’Islande en décembre. Le suspens est entretenu jusqu’à la dernière page. Un page turner qui vous fera passer une nuit blanche.