Illustration officielle de Suicide Squad : Kill the Justice League révélée

Warner Bros. Games et DC ont révélé l’illustration officielle de Suicide Squad : Kill the Justice League, le jeu de tir d’action/aventure époustouflant comprenant les Super-Vilains de DC Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang et King Shark. Développé par Rocksteady Studios, les créateurs de la série acclamée par la critique Batman : Arkham, Suicide Squad : Kill the Justice League combinera un gameplay centré sur le développement de personnage, savoir-faire caractéristique du studio, à l’action des jeux de tir à la troisième personne pour offrir une expérience de jeu inédite. Situé dans le monde ouvert richement détaillé de Metropolis, l’histoire originale du jeu suit les membres de la Suicide Squad alors qu’ils entreprennent une mission impossible pour sauver la Terre et éliminer les plus grands Super-Héros : la Justice League.

N’oubliez pas de vous connecter au DC FanDome, l’évènement online planétaire pour les fans, le samedi 16 octobre à 19h, heure de Paris, pour découvrir plus en détailsSuicide Squad: Kill the Justice League.

Suicide Squad: Kill the Justice League sera disponible dans le monde entier en 2022 sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC.