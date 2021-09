MONSTER HUNTER RISE: SUNBREAK™ la prochaine extension arrive en 2022

Partager Facebook

Monster Hunter Rise™, qui est sorti sur Nintendo Switch™ plus tôt cette année, ajoutera une nouvelle extension monstrueuse à la série. Monster Hunter Rise : Sunbreak™ comprendra un tout nouveau scénario avec plus de nouveaux monstres, en plus de nouveaux lieux, éléments de gameplay, rang de quête, et plus encore. Cette extension pleine d’action est prévue pour une sortie simultanée à l’été 2022 sur Nintendo Switch et PC.

Comme le montre la première bande-annonce, un nouveau décor sinistre sert de toile de fond à un nouveau monstre menaçant. Capcom révèlera plus en détail Sunbreak bientôt.