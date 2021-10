Infernax : un jeu d’action-aventure rétro qui éclabousse sur PC et consoles début 2022

Partager Facebook

L’éditeur The Arcade Crew (The Last Spell, Young Souls) et le développeur Berzerk Studio (Just Shapes & Beats) s’associent pour casser du démon dans Infernax, un jeu d’action aventure inspiré des grands classiques de l’ère 8bits. Le jeu est prévu pour le premier trimestre 2022 sur PC, Nintendo Switch, Xbox Series X|S, PlayStation 4 et Xbox One.

Infernax conte les aventures d’Alcedor, un célèbre chevalier qui découvre à son retour de croisade qu’une magie impie se répand sur ses terres. Armé de sa masse d’armes fétiche et de son fidèle bouclier, Alcedor fait le serment d’éradiquer les bêtes grotesques qui rodent autour de sa maison dans une quête épique, dont le défilement horizontal rappelle les titres iconiques de la fin des années 80. Regardez Alcedor ouvrir quelques crânes de démons et disperser leurs entrailles comme des confettis dans cette sulfureuse bande-annonce :

L’expérience et l’or qu’Alcedor gagne en massacrant allègrement l’ennemi lui permettent d’acquérir des bonus, d’améliorer ses statistiques et de débloquer de nouvelles armes pour mieux éclabousser l’écran de liquide pourpre. Les choix moraux auxquels il sera confronté auront des conséquences profondes sur son aventure, et notamment une incidence certaine sur la conclusion de son périple. Ce monde ouvert regorge de trésors à découvrir, et ses contrées les plus obscures seront réservées aux aventuriers les plus téméraires : Infernax représente un défi plutôt relevé !