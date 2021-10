Sifu : plongez dans les coulisses du jeu de Kung-Fu de Sloclap

Partager Facebook

Sloclap, développeur et éditeur du jeu d’action kung-fu Sifu, plonge les joueurs dans le processus de création des combats réalistes et spectaculaires du jeu dans une nouvelle vidéo coulisses. Sifu raconte, avec l’intensité saisissante des grands classiques du film de Kung-Fu, l’histoire d’un jeune spécialiste du kung-fu qui s’est entraîné toute sa vie en vue de venger le meurtre brutal de toute sa famille, par un mystérieux groupe d’assassins. Sifu sortira le 22 février prochain sur les consoles PlayStation ainsi que sur PC via l’Epic Games Store.

Avec ce nouveau Behind the Scenes, le Creative Director de Sloclap Jordan Layani et le chorégraphe des combats Benjamin Colussi détaillent l’approche réaliste des combats du jeu, mais aussi la vision culturelle authentique qui a motivé sa genèse. Toutes les caractéristiques du style de combat feng shui de Wuguan (école d’arts martiaux chinoise) ont été prises en compte pour créer un jeu de kung-fu immersif, réaliste et bourré d’action.

La collaboration entre Sloclap et Colussi a duré pendant plusieurs mois, au début du processus de développement du jeu : les mouvements du personnage principal ont été inspirés par Benjamin Colussi et son approche personnelle du Pak Mei Kung Fu. Colussi et Layani ont mis l’emphase sur l’authenticité pour tirer le meilleur de deux concepts : la créativité et l’expertise. En mélangeant ces deux valeurs, ils sont parvenus à créer un style de combat dynamique et efficace parfaitement mis à profit dans Sifu.

Benjamin a été chargé de créer plus de 200 mouvements différents pour le personnage principal, centrés à la fois sur le combat au corps à corps et le maniement de différentes armes. Son travail, proche des équipes de Sloclap, a permis la création d’animations impressionnantes qui parviennent à conserver un feeling véritablement authentique. Les scènes de combat les plus complexes, dont les joueurs feront l’expérience au lancement de Sifu, ont été minutieusement créées en temps réel par Benjamin Colussi, aidé par une équipe de cascadeurs dans un studio de capture de mouvements.

Cette collaboration s’est étendue à d’importants détails culturels, comme la conception de l’école Wuguan : l’emplacement des portes, des décorations et des différents objets du lieu étaient tout aussi importants que le réalisme des mouvements. L’expérience significative de Colussi, lors de ses entraînements à Foshan dans la province de Guandong, a permis de créer un monde virtuel aussi immersif qu’excitant avec une grande précision.