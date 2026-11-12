Cyberpunk 2077 est maintenant disponible sur Battle.net

Cyberpunk 2077 de CD PROJEKT RED est disponible sur la plateforme, depuis ce 10 novembre, avec la mise à jour gratuite Edgerunners 2 qui vous fera découvrir de nouvelles histoires, des options de personnalisation et des manières inédites d’explorer la ville.
Vous pouvez acheter Cyberpunk 2077 et son extension d’espionnage, Phantom Liberty, séparément ou dans le cadre de l’Ultimate Edition ! La dernière mise à jour apporte des nouveautés autant pour celles et ceux qui découvrent le jeu que pour les mercenaires qui reviennent à Night City, dont :
- Contenu Cyberpunk Edgerunners 2 : une quête séparée comprenant des personnages de l’anime, de l’équipement inspiré de la série et une nouvelle station radio avec de la musique des deux saisons de l’anime.
- Personnalisation cybernétique : des « glamdocs » inédits proposent de nouvelles manières de personnaliser les implants cybernétiques avec différents styles, couleurs et conceptions.
- Maniement double : de nouveaux avantages vous permettent d’arpenter Night City avec un pistolet ou un revolver dans chaque main.
- Prise en charge multiplateforme des mods : l’intégration de Mod.io permet de découvrir et d’installer des mods pris en charge grâce à un nouveau menu en jeu.
- Visites de Night City : explorez les points d’intérêt et découvrez l’histoire de la ville grâce à son défunt fondateur, Richard Night.
- Nouvelles cartes de tarot : découvrez 12 nouvelles cartes des arcanes mineurs dans la ville et allez voir Misty pour savoir ce qu’elles veulent dire.