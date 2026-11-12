Cyberpunk 2077 est maintenant disponible sur Battle.net

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Cyberpunk 2077 de CD PROJEKT RED est disponible sur la plateforme, depuis ce 10 novembre, avec la mise à jour gratuite Edgerunners 2 qui vous fera découvrir de nouvelles histoires, des options de personnalisation et des manières inédites d’explorer la ville.

Vous pouvez acheter Cyberpunk 2077 et son extension d’espionnage, Phantom Liberty, séparément ou dans le cadre de l’Ultimate Edition ! La dernière mise à jour apporte des nouveautés autant pour celles et ceux qui découvrent le jeu que pour les mercenaires qui reviennent à Night City, dont :