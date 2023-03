Infomaniak étend ses offres d’assistance pour les entreprises avec un service 24/7 personnalisé

Partager Facebook

Avec un chiffre d’affaires 2022 de CHF 36,5 millions et une croissance de 70% de ses solutions cloud computing par rapport à 2021, Infomaniak lance un service de Support Premium pour offrir aux organisations et aux développeurs une assistance personnalisée, un service d’urgence 24/7 et des délais de réponse garantis.Le support est assuré en Suisse en cinq langues depuis Genève et Winterthour. Tous les clients continuent à bénéficier d’un support gratuit de qualité pour lequel Infomaniak se distingue dans toute l’Europe.

Accompagner la numérisation des entreprises et des administrations publiques

Alors que les organisations se tournent vers le cloud pour augmenter leur flexibilité, optimiser leurs coûts et améliorer leur empreinte écologique, Infomaniak démocratise son accompagnement technique sur mesure dont bénéficient déjà les grandes entreprises comme la Radio-télévision belge de la Communauté française (RTBF), Media One Group ou des partenaires techniques qui accompagnent de grands comptes.

Comme l’explique Marc Oehler, CEO d’Infomaniak : « Depuis que nous proposons notre service d’infrastructure à la demande (IaaS), nous attirons de plus en plus de partenaires et de clients dont les activités exigent une relation directe et une réactivité immédiate 24/7. C’est ce que nous avons mis en place avec notre Support Premium qui est entièrement géré en Suisse, à Winterthour et Genève ».

Avec un cadre légal suisse et conforme au RGPD, des infrastructures reconnues pour leur efficience énergétique, une maîtrise totale des technologies utilisées et des tarifs largement plus compétitifs que les hyperscalers, les solutions IaaS et PaaS (plateforme en tant que service) d’Infomaniak affichent une croissance de 70% en 2022. À ce jour, les entreprises représentent 74% du chiffre d’affaires du fournisseur cloud indépendant.

Une assistance directe, flexible et locale

Basés à Genève et Winterthour, les spécialistes et architectes cloud d’Infomaniak comprennent la réalité et les enjeux des organisations locales.

Les clients qui souscrivent au Support Premium peuvent choisir entre trois niveaux de service selon les garanties dont ils ont besoin :

Le Support Plus : CHF 50.-/mois HT

: CHF 50.-/mois HT Le Support Pro : CHF 250.-/mois ou 10% du montant total des produits si ce dernier excède CHF 2 500.-/mois

: CHF 250.-/mois ou 10% du montant total des produits si ce dernier excède CHF 2 500.-/mois Le Support Entreprise : CHF 1 000.-/mois HT ou 10% du montant total des produits si ce dernier excède CHF 10 000.-/mois HT

Le niveau Plus permet de compter sur un temps de réponse prévisible qui est inférieur à 4 heures durant les heures d’ouverture (7j/7, de 6h-23h). Le niveau Pro permet d’avoir une personne de contact unique, un temps de réponse inférieur à 2h et un service d’urgence 24/7 en cas de problème d’infrastructure qui nécessite l’intervention d’Infomaniak. Le niveau Entreprise donne en plus accès à un responsable technique dédié et garanti un délai de réponse inférieur à 1h.

Avec les niveaux Pro et Entreprise, une équipe dédiée au suivi de son projet et à sa mise en place est incluse, ce qui permet de consulter Infomaniak pour des questions opérationnelles, techniques ou son architecture cloud à raison de 1h/mois et de 3h/mois respectivement. En cas de besoin, il est possible de dépasser ce quota à raison de CHF 350.-/h supplémentaire.

L’activation est rapide et implique un engagement initial de 6 mois : il suffit de commander le niveau de support souhaité sur le compte contenant les produits à couvrir. Un tableau de bord avec ses personnes de contact permet ensuite d’ouvrir des tickets, de lancer des appels prioritaires et d’accéder aux procédures d’urgence.

Infomaniak, engagée pour la vie privée, l’économie locale et l’écologie

Infomaniak est un fournisseur cloud incontournable en Europe et le développeur leader de solutions de productivité en Suisse. L’entreprise emploie près de 200 personnes en Suisse, à Genève et Winterthour. Elle appartient exclusivement à ses employés et souhaite être une alternative européenne indépendante aux géants du Web .Infomaniak utilise exclusivement de l’électricité renouvelable, compense à 200% ses émissions de CO2 et prolonge la durée de vie de ses serveurs jusqu’à 15 ans. L’entreprise refroidit ses infrastructures avec de l’air filtré, sans climatisation, et construit un nouveau datacenter qui revalorisera intégralement l’énergie qu’il consomme pour chauffer jusqu’à 6 000 logements. Infomaniak déploie progressivement des centrales solaires jusqu’à produire autant d’énergie qu’elle en consomme. Le premier site aura une capacité de 500 kWc et sera équipé de panneaux solaires Meyer-Burger développés en Suisse et fabriqués en Allemagne.

En tant que registraire accrédité par l’ICANN, les solutions d’Infomaniak sont utilisées par des millions d’utilisateurs. L’entreprise propulse notamment le site de la RTBF et assure le streaming TV et radio de plus de 3 000 radios et TV en Europe.