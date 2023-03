War Robots lance Extermination son nouveau mode PvE permanent

Partager Facebook

Inclure un aspect PvE dans un jeu nativement PvP est un défi auquel peu de développeurs se sont essayés, il s’agissait donc d’une expérimentation audacieuse pour l’équipe de Pixonic. Depuis son lancement en 2014, War Robots a toujours été basé sur l’affrontement entre ses joueurs. Pourtant, dès le départ, le studio a contemplé l’idée d’ajouter du PvE, afin que les joueurs puissent souffler après d’intenses batailles multijoueur et profiter de l’univers de War Robots sous un autre angle.

Le concept d’Extermination est né durant les « Tech Days » de Pixonic, qui permettent à chaque membre de l’équipe de s’éloigner un temps de ses tâches habituelles afin d’expérimenter et de laisser libre cours à sa créativité. Les prémices du PvE sont apparues brièvement dans War Robots en mai 2022, à travers un événement à durée limitée. Les retours des joueurs ont été extrêmement positifs, et les fans n’ont cessé de demander à ce qu’un tel mode soit implémenté. Ajouter du PvE au jeu n’était donc qu’une question de temps.

« Parfois, les idées des joueurs peuvent diverger de la vision des développeurs, mais ça n’a pas été le cas avec le mode PvE de War Robots. J’ai l’impression que chaque joueur en a rêvé au moins une fois. Alors quand l’opportunité d’en faire une réalité est apparue, les planètes se sont alignées : les joueurs demandaient ce mod, et l’équipe avait hâte de le proposer. Ce projet a représenté pour nous un défi, mais également un exercice amusant et passionnant », déclare Boris Burangulov, Executive Producer de War Robots.

Dans Extermination, les joueurs doivent choisir une escouade de robots et affronter de géantes araignées robotiques à travers différents niveaux pour obtenir des récompenses. Chaque niveau devient progressivement plus dur et offre des prix plus importants.

Au départ, les commandants auront affaire à de petits ennemis appelés « Ticks », qui ne présentent pas de sérieuse menace individuellement mais ont tendance à attaquer en essaim. En avançant dans le mode, les ennemis donneront du fil à retordre même aux joueurs les plus chevronnés, et Bastion, le boss final d’Extermination, les attend au dernier niveau. Il n’y a pas de limite sur le nombre de tentatives pour compléter une run, et le progrès est remis à 0 toutes les deux semaines.

War Robots est un shooter mobile à la troisième personne développé par Pixonic, studio de MY.GAMES. Sorti en 2014, le titre continue à évoluer. Il a plus de 200 millions d’utilisateurs inscrits, des centaines de milliers de joueurs actifs quotidiennement et une vaste communauté de fans. En novembre 2022, l’univers de War Robots s’est étendu avec l’annonce de War Robots: Frontiers – une shooter haut-de-gamme à la troisième personne développé sous Unreal Engine 5.