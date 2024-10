Infomaniak lance une nouvelle plateforme IA suisse pour les données sensibles des entreprises

Partager Facebook

Destinés aux développeurs et au grand public, les services IA du prestataire cloud Infomaniak garantissent la protection des données grâce à un traitement de bout en bout en Suisse. La plateforme IA d’Infomaniak propose en continu les modèles open source les plus puissants du marché (LLM, transcription vocale, génération d’images, etc.). Facturé à l’usage, ce service offre des tarifs défiant toute concurrence.

Des services IA souverains

« Avec notre plateforme IA indépendante, notre objectif est de permettre aux organisations publiques et aux entreprises d’exploiter la puissance des meilleures IA open source du marché sans risque et compromis sur la sécurité et la confidentialité des données. » Marc Oehler, CEO d’Infomaniak

La plateforme IA d’Infomaniak garantit la sécurité des données sensibles en respectant les réglementations suisses et européennes. Toutes les informations échangées sont exclusivement utilisées pour répondre aux besoins immédiats des utilisateurs, sans aucun stockage ni journalisation des requêtes. Les données transitent uniquement au sein des infrastructures cloud suisses d’Infomaniak, assurant ainsi une confidentialité totale. De plus, les modèles d’IA open source offrent une transparence complète, permettant aux ingénieurs du monde entier de vérifier les algorithmes et les jeux d’entraînement.

Pour le grand public, les entreprises et les développeurs

Pour démarrer, il suffit de commander AI Tools depuis infomaniak.com. Un million de crédits gratuits permettent de tester le service sans engagement pendant un mois.

Les services IA d’Infomaniak peuvent s’utiliser de trois manières :

Via la Web App : le fonctionnement est similaire à ChatGPT. Depuis le tableau de bord ksuite.infomaniak.com, il suffit d’ouvrir AI Tools et de choisir l’IA de son choix pour lui adresser ses demandes. Le chatbot d’Infomaniak permet de créer des agents conversationnels personnalisés, de transcrire des fichiers audio et de générer des images de très haute qualité dans le format de son choix (paysage, portrait, carré).

le fonctionnement est similaire à ChatGPT. Depuis le tableau de bord ksuite.infomaniak.com, il suffit d’ouvrir AI Tools et de choisir l’IA de son choix pour lui adresser ses demandes. Le chatbot d’Infomaniak permet de créer des agents conversationnels personnalisés, de transcrire des fichiers audio et de générer des images de très haute qualité dans le format de son choix (paysage, portrait, carré). Via l’API : les développeurs et les entreprises peuvent intégrer les modèles d’IA de leur choix dans leurs applications et environnements de travail. Pour faciliter la migration, les modèles proposés par Infomaniak sont compatibles avec les standards d’OpenAI.

Dans les deux cas, le service est facturé à l’usage avec des tarifs plus compétitifs que ceux des principales références du marché.

L’IA d’Infomaniak est également intégrée à kSuite, sa suite collaborative regroupant tous ses outils de productivité en ligne. La messagerie instantanée kChat inclut ainsi une alternative souveraine à ChatGPT pour traiter les tâches quotidiennes. De plus, le service Mail permet de rédiger, répondre et améliorer ses e-mails en un clic, tout en garantissant une confidentialité totale des données.

100% de l’énergie utilisée par l’IA est revalorisée

La plateforme IA d’Infomaniak est entièrement hébergée en Suisse, dans son tout nouveau centre de données qui revalorise l’intégralité de l’énergie utilisée pour chauffer 6000 foyers à l’année. Les modèles d’IA ont été optimisés pour privilégier l’utilisation des ressources CPU, moins énergivores que les GPU. Déjà récompensée à plusieurs reprises pour l’efficacité énergétique de ses infrastructures, l’entreprise suisse utilise exclusivement de l’énergie renouvelable locale pour toutes ses activités. De plus, Infomaniak construit ses propres centrales solaires et compense à double la totalité de ses émissions de CO2 : 100 % en Suisse via un projet de conservation d’une réserve forestière, et 100 % au Nicaragua avec un projet de reforestation communautaire.

