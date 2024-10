Se réveiller peut être amusant avec le réveil musical de Nintendo : Alarmo

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Avez-vous déjà rêvé de vous réveiller dans l’univers d’un jeu Nintendo ? Eh bien le rêve devient réalité ! Voici Le réveil musical de Nintendo : Alarmo, un réveil interactif conçu pour apporter une touche du charme de Nintendo chez vous, dans votre quotidien. Alarmosera disponible en magasin dès la mi-janvier, mais pour les abonnés Nintendo Switch Online, il sera disponible plus tôt à l’achat en exclusivité temporaire sur le My Nintendo Store un peu plus tard dans la semaine.

Le réveil musical de Nintendo : Alarmo est doté d’un capteur qui réagit à vos mouvements, par exemple pour interrompre l’alarme, ou pour éteindre le réveil en sortant du lit*2. Rythmez votre journée et réveillez-vous avec Nintendo ! Faites votre choix parmi 35 scènes inspirées de cinq titres Nintendo : Super Mario Odyssey, The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Splatoon 3, Pikmin 4 and Ring Fit Adventure, puis réglez l’heure, et Alarmo se chargera du reste.