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Infomaniak, les nouveautés à ne pas manquer

La Rédac' 31 octobre 2026 News, Techno, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

Ce n’est pas un mois comme les autres. Octobre marque notre entrée en bourse. Une étape importante dans notre histoire, qui nous permet de faire un pas de plus vers une Europe numérique autonome. Notre indépendance, elle, reste protégée par la Charte des participations de la Fondation Infomaniak.

 L’assistant IA d’Infomaniak devient encore plus puissant 
Euria permet maintenant de générer des PDF et d’activer un mode de réflexion approfondie pour les demandes complexes. Le tout propulsé par un modèle plus performant. Disponible dès maintenant, il va encore plus loin avec kSuite. Essayer Euria
 Une version entreprise pour SwissTransfer 
Logo, image d’arrière-plan, réseaux sociaux, il est possible de mettre en avant sa marque en personnalisant SwissTransfer aux couleurs de son entreprise. Et bonne nouvelle, c’est inclus dans kSuite, la solution suisse face à Microsoft 365. Comparer les offres SwissTransfer
 L’app kDrive pour ordinateur adopte un look plus moderne 
Sur Windows et macOS, il est maintenant possible d’accéder à ses fichiers, de visualiser l’espace occupé sur le disque, de gérer la synchronisation et de lancer une recherche, en un clic. Boulot et perso, tout tient dans la même app. Télécharger l’app desktop kDrive
 Infomaniak entre à la Bourse suisse  Infomaniak devient le premier acteur B Corp dédié au cloud souverain coté à la Bourse suisse. Un tremplin qui élargit nos possibilités pour faire monter en puissance nos produits et nos équipes, face aux géants du Web. En savoir plus sur notre indépendance
 Merci, nous passons un cap avec vous 
Un million ! Derrière ce chiffre, il y a vous : merci pour votre confiance, renouvelée année après année. Elle repose sur des choses simples : des tarifs durablement attractifs et une adresse mail incluse, avec l’écosystème kSuite. Enregistrer un nom de domaine
 First Team remplace Gmail, WhatsApp et Google Drive par kSuite 
First Team est l’un des principaux médias NBA francophones, avec 750 000 abonnés et 100 millions de vues par an. Ses équipes ont migré plus de 20 000 mails vers Infomaniak Mail, adopté kChat et rangé 6 To de vidéos dans kDrive. Lire l’étude de cas
 Failles PHP : les correctifs ont été mis en place immédiatement 
Des failles ont été révélées mondialement dans PHP, le langage de nombreux sites. Nos équipes ont agi aussitôt pour protéger les services gérés par Infomaniak, comme les hébergements web et les outils collaboratifs. Repérer ce genre de failles et les corriger est au cœur de notre métier : c’est notre priorité absolue. Merci de nous faire confiance pour protéger vos données. En savoir plus sur la sécurité chez Infomaniak

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