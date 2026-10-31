Infomaniak, les nouveautés à ne pas manquer

Failles PHP : les correctifs ont été mis en place immédiatement

Des failles ont été révélées mondialement dans PHP, le langage de nombreux sites. Nos équipes ont agi aussitôt pour protéger les services gérés par Infomaniak, comme les hébergements web et les outils collaboratifs. Repérer ce genre de failles et les corriger est au cœur de notre métier : c’est notre priorité absolue. Merci de nous faire confiance pour protéger vos données. En savoir plus sur la sécurité chez Infomaniak