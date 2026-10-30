Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster dévoile son scénario en vidéo

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Développé par Old Skull Games, ce nouveau jeu d’action-plateforme en 2D s’inspire des légendes du genre et des grands classiques de l’infiltration pour conter la quête sombre et sauvage de Vihneek

Cette nouvelle bande-annonce voit Vihneek libéré par Skiteek, un autre assassin Eshin du clan Skrell. Mais son sauveur devient rapidement son nouveau geôlier. Le clan Skrell exploite alors Vihneek comme une arme, le contraignant à exécuter des contrats dangereux sans jamais faire preuve de la moindre pitié.

Chaque cible éliminée permet à Vihneek de gravir les échelons du clan Skrell. Mais, dans les les bas-fonds Skavens où règnent paranoïa et trahisons, les clans rivaux complotent dans l’ombre. Au milieu des nombreux périls des profondeurs du Gnaw, Vihneek parviendra-t-il à survivre à sa quête effrénée pour devenir le plus redouté des Deathmasters ? Puisse le Grand Rat Cornu lui accorder sa faveur !

Le gameplay orienté infiltration vous invite à poser des pièges et à exploiter l’environnement pour éliminer vos cibles. Faufilez-vous dans l’ombre, préparez soigneusement vos attaques ou choisissez la manière forte contre tous ceux qui croiseront votre route… qu’il s’agisse de misérables créatures insignifiantes ou de rats-ogors massifs.

Sous l’emprise d’une décomposition qui semble implacable, le monde impitoyable de Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster profite de décors sombres et réalistes dans lesquels Vihneek se faufile pour frapper. Le tout est magnifié par une direction artistique qui fait la part belle aux détails, pour une ambiance unique pleine de tension qui vous incite à profaner des secrets qui auraient dû rester enfouis.

Warhammer Age of Sigmar: Deathmaster sortira en 2027 sur PC, Nintendo Switch 2, PlayStation 5 et Xbox.