Plongez dans l’univers de METRO avec la mise à jour next-gen et redécouvrez cette aventure culte

Cédric 30 octobre 2026 Games, GOG, PC, PS5, Steam, Toute l'actu, Xbox Series Laisser un commentaire

Les origines primées de la saga METRO font leur retour sur consoles avec le lancement de la mise à jour Next-Gen de METRO Redux sur PlayStation 5 et Xbox Series X|S. Les propriétaires de METRO 2033 Redux et de METRO Last Light Redux peuvent bénéficier gratuitement de cette mise à jour, déjà disponible sur PC via Steam, Windows, l’Epic Games Store et GOG.

Avec une résolution 4K native à 60 FPS et la prise en charge du 120 FPS, la mise à jour Next-Gen propose de nombreuses améliorations visuelles, des performances optimisées et des améliorations spécifiques à chaque plateforme. Cette mise à jour modernise ces deux titres acclamés pour les adapter aux systèmes actuels, offrant ainsi la meilleure façon de découvrir les origines de la saga METRO avant la sortie du prochain opus, METRO 2039, le 4 février 2027.

Pour les fans de longue date, la mise à jour Next-Gen est l’occasion idéale de redécouvrir l’une des franchises de FPS narratifs les plus acclamées du jeu vidéo. Elle constitue également un excellent point d’entrée pour les nouveaux joueurs, qui pourront découvrir l’univers, les personnages et les événements qui ont façonné la série avant de se lancer dans la peau de l’Étranger avec METRO 2039.

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