IO Interactive célèbre les 25 ans de Hitman avec l’Anniversary Box

Pendant l’anniversaire, les joueurs pourront jouer à la mission Cible Fugitive Bruce Lee, disponible dans HITMAN World of Assassination jusqu’au 20 novembre. De plus, les jeux du catalogue Hitman sont actuellement en promotion avec des réductions allant jusqu’à 90 %, et d’autres activités liées à Hitman sont également prévues.

2025 marque le 25ème anniversaire de Hitman, un temps fort célébrant un héritage d’infiltration créative et d’assassinats mémorables. Le dernier opus de la franchise, HITMAN World of Assassination, a accueilli plus de 80 millions de joueurs et dépassé les 25 millions de ventes, confirmant Hitman comme l’une des franchises les plus durables et les plus acclamées du jeu vidéo.

La 25th Anniversary Box de HITMAN World of Assassination, une édition PlayStation 5 limitée est désormais disponible chez certains revendeurs au prix conseillé de ​ 49,99 €/CHF 49.90

Cette édition spéciale PS5 comprend un boîtier 3D proposant un visuel exclusif, quatre DLCs très prisés (Le Revenant, L’Ambianceur, Le Dédoubleur et Le Banquier), ainsi qu’une carte lenticulaire de collection célébrant l’héritage de la franchise.

Cette nouvelle fait suite à une série d’annonces récentes concernant HITMAN World of Assassination :

Cible Fugitive Bruce Lee

​Le mois dernier, IO Interactive a lancé la mission de Cible Fugitive, dans laquelle les joueurs s’allient à la légende des arts martiaux Bruce Lee pour éliminer « Le Dragon ». Cette mission restera disponible jusqu’au 20 novembre. Une série de mises à jour visant à améliorer la mission, basée sur les retours de la communauté, sera déployée courant octobre. Ces mises à jour incluront notamment une réduction du temps de recharge du mode Arcade, désormais fixé à 30 minutes au lieu de 12 heures en cas d’échec d’une mission. Le pack DLC Bruce Lee est également disponible jusqu’au 20 novembre offrant un accès permanent à la Cible Fugitive via le mode Arcade, ainsi qu’un nouveau costume, trois nouveaux objets et un ensemble de quatre éléments cosmétiques pour la planque du mode Freelancer, inspirée par la Cible Fugitive.

Promotions sur la franchise

​Les jeux Hitman bénéficient actuellement de réductions allant jusqu’à 90 % sur Steam dans le cadre des soldes d’automne, une excellente occasion pour les joueurs de redécouvrir la saga ou de se glisser pour la première fois dans la peau de l’Agent 47.

Mise à jour PC VR

​HITMAN World of Assassination a reçu une importante mise à jour VR, apportant sur PC toutes les fonctionnalités déjà disponibles sur PS VR2 : possibilité de manier deux armes simultanément, interagir avec les déguisements et utiliser l’environnement de façon créative grâce à des contrôles de mouvement intuitifs, une ambidextrie totale et une expérience en room-scale. Un nouveau patch, incluant des améliorations graphiques et des optimisations, sera déployé fin octobre. Les joueurs possédant HITMAN World of Assassination sur PC peuvent dès à présent télécharger gratuitement le mode VR.

Lancement sur iPhone et iPad

​HITMAN World of Assassination est désormais disponible sur iPhone et iPad, offrant pour la première fois l’expérience complète sur mobile. Cette version propose l’intégralité de l’expérience sandbox de HITMAN sur iPhone et iPad, avec tous les lieux et missions accessibles, ainsi que le mode Freelancer, très apprécié des fans. HITMAN World of Assassination sera en promotion du 21 au 27 octobre sur l’Apple Store, avec une réduction de 40 % sur la version complète de HITMAN World of Assassination. Une version gratuite du jeu, donnant accès au tutoriel ainsi qu’au contrat escalade “Le Principe de Sebastian” à Dubaï peut être téléchargée dès maintenant .

Un livestream pour cet anniversaire

​IO Interactive a annoncé un livestream spécial le 21 octobre à 15h CET sur la chaîne Twitch Officielle de HITMAN , qui reviendra sur les 25 années d’histoire de la franchise et accueillera des invités surprises.

Panel à la Comic Con Danemark

​IO Interactive montera sur scène de la Comic Con Danemark le dimanche 16 novembre pour un panel spécial avec les développeurs de Hitman, célébrant près de deux décennies d’évolution créative dans le monde de l’assassinat. Cette session de 45 minutes réunira quatre développeurs d’IOI, représentant les pôles design, narration et production, chacun fort d’une expérience de plus de dix ans d’expérience dans la construction de l’univers de l’Agent 47. Ensemble, ils partageront les coulisses du studio derrière la franchise Hitman et expliqueront comment IO Interactive continue de perfectionner l’art de l’infiltration, du storytelling et de la liberté créative.

Les fans peuvent assister au panel HITMAN le dimanche 16 novembre à 15h lors de la Comic Con Danemark. Plus de détails sont disponibles sur le site officiel .

BAFTA Games in Concert

​BAFTA a annoncé le BAFTA Games in Concert, un événement musical exceptionnel célébrant vingt ans de musique de jeux vidéo primée, qui fera ses débuts au Royal Festival Hall de Londres le 31 janvier 2026. Le concert sera assuré par le BBC Concert Orchestra, dirigé par Austin Wintory, et interprétera des bandes originales emblématiques, dont Hitman Contracts par Jesper Kyd, ainsi que des musiques issues d’autres franchises de jeux vidéo. Une tournée au Royaume-Uni et à l’international suivra plus tard en 2026. Les billets peuvent être achetés sur www.liveconcert.games

Jeu de plateau HITMAN

​IO Interactive a également dévoilé le futur jeu de plateau HITMAN développé en partenariat avec Mood Publishing. Plus de détails seront partagés prochainement, et les fans peuvent suivre la campagne sur : https://moodpub.co/hitman

Hitman: Absolution est désormais disponible sur Android et iOS.

​Hitman: Absolution est le nouvel épisode de la série d’action-infiltration d’IOI, porté sur iOS et Android par Feral Interactive. Cette version met les joueurs aux commandes, avec des contrôles tactiles personnalisables, ainsi que la compatibilité avec manette et clavier/souris. Des améliorations supplémentaires pour le confort de jeu, telles qu’une visée automatique améliorée optionnelle, une interface dynamique adaptée au mobile et des pré-réglages graphiques optimisés pour chaque appareil, rendent Hitman: Absolution entièrement optimisé pour jouer en déplacement.

​Hitman: Absolution est déjà disponible à l’achat sur iOS et Android .

HITMAN World of Assassination est disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, PlayStation VR2, Xbox Series X|S, Xbox One, PC, Nintendo Switch, et Nintendo Switch 2, iPhone et iPad.