Plants vs. Zombies revient dans une version remasterisée

PopCap Studios dévoile le trailer de lancement de Plants vs. Zombies: Replanted, une version remasterisée du célèbre jeu de tower defense qui a donné naissance à la franchise.

Le trailer permet de découvrir les nouveaux graphismes HD du jeu ainsi que son gameplay défensif signature qui ravira à coup sûr les fans comme les novices. De plus, les joueur·se·s auront également un premier aperçu du caméo du Crabe de tête de Valve qui apparaîtra plus tard dans le jeu. Avec encore plus de chaos et de cerveaux à dévorer, Plants vs. Zombies: Replanted marque le début d’une nouvelle ère pour la licence, mêlant combats de jardins épiques et éléments historiques de la franchise.

L’équipe de PopCap Studios a également publié un trailer de gameplay en début de semaine, offrant un aperçu des mini-jeux bourrés d’action et des tout nouveaux modes de jeu, notamment Ciel nuageux, Repose en paix et bien d’autres encore :

Par ailleurs, les possesseurs de Nintendo Switch 2 pourront faire équipe ou s’affronter via une connexion sans fil locale en utilisant un seul exemplaire du jeu grâce à la fonction GameShare de Nintendo.

Plants vs. Zombies: Replanted sortira le 23 octobre au prix de 19,99 €/CHF 19.90 sur PC via Steam, EA app, Epic Games Store et les consoles Nintendo Switch 2, Nintendo Switch, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S et Xbox One.