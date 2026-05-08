Kingdom Come: Delivrance collabore avec Kintsugi Perfumes pour une édition limitée

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Inspiré de la Bohême médiévale tout en étant conçu pour un usage contemporain, la dualité de ce parfum prend vie à travers la campagne visuelle de Kintsugi, mise en avant par l’acteur Stanislav Majer, qui incarne Jan Žižka dans Kingdom Come: Deliverance II. Photographié dans l’immeuble contemporain Vanguard de Prague, Majer porte une tenue du créateur de mode Michael Kováčik, alliant le raffinement moderne à la force inébranlable de son personnage historique dans le jeu.

Afin de fêter le lancement, Warhose Studios a également dévoilé une publicité sur les réseaux sociaux à la fois ludique, sensuelle et irrésistiblement séduisante mettant en scène Luke Dale, qui incarne le noble préféré des fans, Lord Hans Capon..

Cette collaboration constitue une rencontre entre deux des plus grands succès tchèques contemporains. Alors que Kingdom Come: Deliverance II rencontre un succès international grandissant, ayant récemment reçu le BAFTA Game Award du meilleur scénario, le parfumeur de luxe Kintsugi Perfumes s’associe à Warhorse Studios afin de célébrer toute la créativité tchèque aux yeux du monde.

Puisant directement de l’expérience de jeu, le parfumeur Martin Švach s’est inspiré des ingrédients dénichés par le héros Henry tout au long de son épopée. Les joueurs retrouveront des éléments bien connus tels que la sauge, la camomille et la lavande avec lesquelles ils ont concocté leurs potions de soin. Ils retrouveront également les pommes et le miel qu’ils ont consommés pour regagner de l’énergie tout en accomplissant les tâches confiées par le commandant Jan Žižka. Toutes ces références familières composent la pyramide olfactive, qui intègre des ingrédients ayant accompagné les joueurs à travers le monde de Kingdom Come: Deliverance II. La victoire n’a jamais eu un parfum aussi agréable !