LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir – Découvrez le parcours épique de Bruce Wayne

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Découvrez le trailer officiel de lancement de LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir.

Sur fond de la chanson « Kiss from a Rose » de Seal, récompensée aux Grammy Awards et extraite de la bande originale du film Batman Forever (1995), le trailer présente de nouvelles séquences cinématiques et de gameplay mettant en scène le Chevalier Noir et ses alliés – Robin, Nightwing, Batgirl, Jim Gordon, Catwoman et Talia al Ghul – face à la menace grandissante représentée par : le Joker, Poison Ivy, Mr. Freeze, Double-Face, Ra’s al Ghul, Bane et d’autres super-vilains notoires de DC, pour une expérience LEGO Batman ultime.

LEGO Batman : L’Héritage du Chevalier Noir sortira dans le monde entier le 22 mai sur PlayStation 5, Xbox Series X|S et PC (via Steam et Epic Games Store). Les précommandes sont dès maintenant disponibles pour les Standard et Deluxe Editions