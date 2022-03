Jojo’s Bizarre Adventure : all star Batlle R sur consoles et PC

Le jeu de combat au style graphique unique basé sur un anime avec une série de personnages mémorables, arrive sur PlayStation5®, PlayStation4®, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et PC à l’automne 2022. Développé par CyberConnect2 Co., JoJo’s Bizarre Adventure: All Star Battle R plongera les joueurs dans une adaptation en jeu vidéo authentique qui reste fidèle au style artistique captivant du créateur Hirohiko Araki et met en lumière les voix des acteurs japonais originaux de la série animée.