SQUARE ENIX annonce THE DIOFIELD CHRONICLE ​​​​​​​

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Un tout nouveau tactical-RPG sortira cette année, avec une musique composée par Ramin Djawadi et Brandom Campbell, les compositeurs de Games of Thrones.

SQUARE ENIX® a annoncé la sortie dans le courant de l’année de The DioField Chronicle, un tout nouveau tactical-RPG qui plonge les joueurs dans un récit épique mêlant guerre et honneur, sur système PlayStation®5 (PS5™), console PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et STEAM®.

Cette toute nouvelle série est développée par SQUARE ENIX® en collaboration avec Lancarse Ltd, une équipe de vétérans des jeux de stratégie, et propose des character designs uniques réalisés par Taiki (Lord of Vermilion III, IV), un concept art par Isamu Kamikokuryo (FINAL FANTASY XII, FINAL FANTASY XIII) et une magnifique bande-son orchestrale composée par les célèbres Ramin Djawadi et Brandon Campbell, notamment reconnus pour leur travail sur Game of Thrones.

La bande-annonce révélée aujourd’hui permet de découvrir l’histoire ainsi qu’un nouveau système de combat stratégique en temps réel appelé « Real-Time Tactical Battle » (RTTB). En assistant à d’époustouflantes séquences de combat en dioramas, les joueurs pourront analyser la situation au front en temps réel, donner des ordres décisifs et utiliser de nombreuses compétences, classes et équipement pour surpasser leurs adversaires.

The DioField Chronicle se déroule dans un monde aussi beau qu’unique mêlant fantasy, monde médiéval et influences modernes. Gouverné d’une main de fer par la dynastie Shaytham, le royaume d’Alletain, situé sur l’île de DioField, a connu la paix durant 200 ans. Mais avec l’arrivée de puissances belliqueuses et de magies modernes, l’avenir s’avère incertain.

Le royaume d’Alletain dispose de nombreux gisements de Jade, un ingrédient de base très recherché en magie et en sorcellerie, ce qui explique l’intérêt que portent l’Empire et l’Alliance pour cette île. Les joueurs devront gérer un groupe de mercenaires d’élite appelé le « Renard bleu ». Reste à savoir si ce nom sera synonyme d’espoir ou de tragédie sinistre…