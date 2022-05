Jojo’s Bizarre Adventure : All-Star Battle R sortira le 2 septembre

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R™, le jeu de combat au style anime et aux combattants mémorables sortira le 1er septembre sur PC et le 2 septembre sur PlayStation®5, PlayStation®4, Xbox Series X|S, Xbox One, et Nintendo Switch.

Les précommandes pour le jeu sont maintenant ouvertes sur toutes les plateformes, excepté sur le Nintendo eShop du Nintendo Switch store. Les détails des précommandes numériques sur Nintendo Switch seront annoncés plus tard. Toutes les précommandes recevront en bonus le costume Veste de la prison de Green Dolphin Street pour Jolyne Cujoh. En plus du jeu standard, deux éditions spéciales seront disponibles en précommande :

L’Edition Deluxe Numérique contiendra le jeu Jojo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R, le set Animation Special Event Colour pour les personnages suivants : Jonathan Joestar, Joseph Joestar, Jotaro Kujo, Josuke Higashikata et Giorno Giovanna, ainsi que le Season Pass. Le Season Pass offrira quatre nouveaux personnages jouables, deux costumes exclusifs pour Rohan Kishibe & Mohammed Avdol’s Father? ainsi que deux jours d’early access aux personnages du Season Pass.

contiendra le jeu Jojo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R, le set Animation Special Event Colour pour les personnages suivants : Jonathan Joestar, Joseph Joestar, Jotaro Kujo, Josuke Higashikata et Giorno Giovanna, ainsi que le Season Pass. Le Season Pass offrira quatre nouveaux personnages jouables, deux costumes exclusifs pour Rohan Kishibe & Mohammed Avdol’s Father? ainsi que deux jours d’early access aux personnages du Season Pass. L’Edition collector’s contiendra le jeu JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R, tout le contenu de l’Edition Deluxe Numérique, la statuette exclusive Grandista series Jolyne Cujoh – Special Colour Ver. Ainsi qu’une reproduction de la plaque de prisonnier de Jolyne.

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R proposera également bientôt une démo sur PlayStation 4 et PlayStation 5. La démo permettra aux joueurs de tester le mode entrainement et le mode combat en ligne.