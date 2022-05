Partager Facebook

Marianne Winckler, écrivaine reconnue, entreprend un livre sur le travail précaire. Elle s’installe près de Caen et, sans révéler son identité, rejoint une équipe de femmes de ménage. Confrontée à la fragilité économique et à l’invisibilité sociale, elle découvre aussi l’entraide et la solidarité qui unissent ces travailleuses de l’ombre.

Librement adapté du roman de Florence Aubenas, ce drame social s’inscrit dans la lignée des films de Ken Loach et des frères Dardenne. Porté par Juliette Binoche et des actrices non professionnelles saisissantes de justesse, ce film d’infiltration fait la part belle aux femmes de l’ombre. La comédienne, très discrète, parvient à s’effacer suffisamment pour laisser la place aux personnages qui l’entourent. Emmanuel Carrère nous montre la brutalité du métier, les gestes répétitifs qui usent les corps prématurément, les journées hachées qui brisent les vies de famille, le temps restreint pour accomplir les tâches, mais aussi la solidarité et l’entraide qui règnent entre ces femmes. Un témoignage puissant et édifiant dont on ressort marqué et qui a été présenté l’an dernier à la Quinzaine des réalisateurs à Cannes.

DVD

Ouistreham

De Emmanuel Carrère

Avec Juliette Binoche, Léa Carne

Distributeur : Frénétic

Durée: 1h42

Format : 1.85

Son : DD 5.1

Langues : français

Sous-titres: français sourds et malentendants