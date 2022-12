Partager Facebook

Fereshteh doit cacher son bébé illégitime pendant une nuit à ses parents qui lui rendent une visite surprise. Son amie Atefeh l’aide. Elles se lancent dans une odyssée au cours de laquelle elles doivent soigneusement choisir qui sont leurs alliés.

A travers une course contre la montre et une course d’obstacles où la jeune mère essuie des refus successifs, le film dresse un portrait de la condition des femmes en Iran. La caméra reste collée à son héroïne durant toute cette dangereuse épopée. Un drame politique et sociétal édifiant.

Juste une nuit

Un film de Ali Asgari

Avec Sadaf Asgari, Ghazal Shojaei, Babak Karimi

Distributeur : Xenix films

Durée : 86 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 30 novembre 2022